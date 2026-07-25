El Salón Los Ángeles prepara un mes de actividades por su 89 aniversario

El Salón Los Ángeles celebrará este 2026 su 89 aniversario con una cartelera de actividades que reafirma su lugar como uno de los recintos más emblemáticos de la cultura popular y el baile de salón en la Ciudad de México. Del 25 de julio al 22 de agosto, el histórico inmueble será sede de presentaciones musicales, proyecciones y encuentros que reunirán a figuras de la música afroantillana y del baile de salón.

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Las actividades comenzarán el sábado 25 de julio con la proyección de la película Danzón, en el marco de su 35 aniversario. Tras la función se realizará una mesa de diálogo con la directora María Novaro, la actriz María Rojo e Iván Restrepo.

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El sábado 1 de agosto se llevará a cabo el Gran Baile de Preaniversario, que reunirá a destacados representantes de distintos géneros musicales. Participarán la histórica Danzonera de México Acerina, Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas, la Orquesta Antillana de Arturo Núñez, el Grupo Controversia, Llayras y DJ Robb Bongo, en un programa que combinará tradición y propuestas contemporáneas.

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Para el domingo 2 de agosto está programado un especial de salsa, son y cumbia, dedicado a los ritmos que forman parte de la cultura popular. El escenario recibirá a la Orquesta La Revelación, Rumbiamba Grupo Joven de Cumbia, Sonora Chocolate y Son Pa' Ti, agrupación cubana especializada en son.

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El martes 4 de agosto se realizará el tradicional especial de danzón, uno de los encuentros más representativos del Salón Los Ángeles. El homenaje estará dedicado a los "pachucos" y "rumberas" que mantienen viva la tradición del baile de salón. Participarán la Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar, Intencional Danzonera José Casquera y el grupo tropical Angie y los Reyes de la Rumba.

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La celebración concluirá el sábado 22 de agosto con la presentación de Spanish Harlem Orchestra, agrupación ganadora de múltiples premios Grammy. También actuarán Grupo La Libertad y Atracción Orquesta, en una jornada que busca consolidar al recinto como uno de los principales escenarios para la música afroantillana en México.

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A casi nueve décadas de su apertura en la colonia Guerrero, el Salón Los Ángeles mantiene su vigencia como un referente de la cultura popular. Su 89 aniversario reunirá a leyendas de la música tropical, orquestas internacionales y nuevas generaciones de bailadores en un espacio que ha acompañado la historia de la Ciudad de México a través de la música y el baile.

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Contexto patrimonial y cultural

Fundado en 1937 en la colonia Guerrero, el Salón Los Ángeles es considerado uno de los recintos más representativos del baile de salón en México. A lo largo de casi nueve décadas ha sido escenario para generaciones de músicos, bailarines y orquestas nacionales e internacionales, además de convertirse en un referente de géneros como el danzón, el mambo, el chachachá, la salsa y la cumbia. Su conocida consigna, "Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México", resume el lugar que ocupa en el imaginario cultural de la capital.

Foto: Facebook: Salón Los Ángeles

Un espacio con reconocimiento institucional

El inmueble forma parte del patrimonio cultural vivo de la Ciudad de México y ha sido reconocido en diversas ocasiones por autoridades culturales debido a su contribución a la preservación del baile social y de las expresiones musicales afroantillanas. Además de su actividad cotidiana, el recinto ha servido como locación para producciones cinematográficas, documentales y proyectos fotográficos que han documentado la vida cultural de la capital.

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Danzón y memoria cinematográfica

La proyección de Danzón adquiere un significado especial al conmemorarse 35 años de su estreno. La película, dirigida por María Novaro y protagonizada por María Rojo, es considerada una de las obras emblemáticas del cine mexicano contemporáneo y contribuyó a proyectar la tradición del baile de salón y del propio Salón Los Ángeles hacia nuevas generaciones de espectadores, al retratar la importancia social y cultural de estos espacios.

La música afroantillana en México

La presencia de agrupaciones de salsa, son cubano, mambo y danzón refleja la influencia que la música afrocaribeña ha tenido en la vida cultural mexicana desde mediados del siglo XX. La Ciudad de México se consolidó durante ese periodo como uno de los principales centros de difusión de estos géneros en América Latina, impulsando el surgimiento de danzoneras, sonoras y orquestas que mantienen vigente un repertorio profundamente arraigado en la cultura popular.

Vigencia de una tradición

Más allá de la celebración de un aniversario, la programación reafirma el papel del Salón Los Ángeles como un espacio intergeneracional donde conviven figuras históricas, nuevos intérpretes y comunidades de bailadores que continúan transmitiendo prácticas culturales consideradas parte del patrimonio inmaterial de la capital. La permanencia de este tipo de foros resulta significativa en un contexto donde los salones de baile tradicionales han disminuido en número, mientras el interés por el danzón, la salsa y otros ritmos de salón mantiene una presencia constante en festivales, encuentros y actividades culturales de la Ciudad de México.