Capturan a tres sujetos relacionados con más de 10 robos a viviendas 

Tres hombres fueron detenidos en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya que sobre ellos pesan acusaciones por varios delitos, entre ellos el robo a casa en varias zonas de la Ciudad de México y contra la salud, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las detenciones de las tres personas, dos de ellas con antecedentes penales, se ejecutaron en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las aprehensiones se realizaron en seguimiento a varias carpetas de investigación por delitos contra la salud en la alcaldía Azcapotzalco y 15 más por robo a casa habitación en distintas alcaldías, una de ellas en el presente año”, precisó la SSC.

Por tal motivo, la SSC inició los trabajos de investigación para dar con su paradero, así como recabar pruebas para acreditar su responsabilidad en todos los delitos, los cuales se hicieron del conocimiento del agente del Ministerio Público para que solicitara a un juez las órdenes de aprehensión.

Los trabajos también pudieron conocer la zona de movilidad de los tres hombres, por lo que el jueves fue posible su captura en la colonia Chalma de Guadalupe, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde los policías notificaron a los sujetos de 21, 29 y 52 años de edad que contaban con órdenes de aprehensión.

También se les dijo que el delito que se les imputa es robo agravado en pandilla, les leyeron sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición de la autoridad que los requiere en el Reclusorio Norte.