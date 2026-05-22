Detienen a 'El Deivid', hermano del Choko de la Chokiza en el AICM
Elementos de la Fiscalía del Edomex con apoyo de la Semar y de la Fiscalía CDMX, detuvieron al sujeto señalado por delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía de la Ciudad de México, detuvieron esta mañana a David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se sabe que es hermano del Choko de la Chokiza.
El sujeto es un objetivo prioritario de las autoridades por ser considerado principal generador de violencia del grupo criminal autodenominado “La Chokiza”, se sabe que quedó a la cabeza de esta organización una vez que su hermano El Choko fue capturado.
Al parecer al momento de su arresto fue señalado del delito de secuestro exprés. Pero también pesan sobre él delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros.
Las autoridades señalaron que se cuenta con información que establece que, tras la detención de Alejandro Gilmare “N” alias "El Choko", su hermano alias “El Deivid” y/o “El Chino” o ‘Chiko’ habría asumido el liderazgo de su grupo delictivo.
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