Dan más de 20 años de cárcel al agresor de la activista trans Natalia Lane

Alejandro “N” fue sentenciado a 20 años y cinco meses de prisión por el ataque cometido contra la activista trans y defensora de derechos humanos Natalia Lane, víctima de tentativa de feminicidio en enero de 2022.

Natalia Lane en conferencia con Copred.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez ordenó al responsable el pago de la reparación integral del daño, luego de que el Ministerio Público acreditó su responsabilidad penal por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Enero de 2022

La activista denunció la agresión, en sus redes sociales | @lane.natalia

Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2022 dentro de un hotel ubicado en la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez, donde el ahora sentenciado atacó a la activista con un arma punzocortante, causándole heridas en el cuello, rostro y manos que pusieron en riesgo su vida.

Durante la agresión también resultaron lesionadas tres personas que intentaron auxiliar a la víctima e impedir la huida del agresor.

Alejandro “N” fue detenido el 21 de enero de ese mismo año por elementos de la Policía de Investigación en la alcaldía Gustavo A. Madero y posteriormente fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.

Tentativa de feminicidio

Foto: Tomada de Twitter @natalia_lane.

Tras varias jornadas de juicio oral, el pasado 13 de abril de 2026 un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio por tentativa de feminicidio en agravio de Natalia Lane y lesiones calificadas contra otra víctima, luego de que la representación social presentó pruebas periciales y testimoniales que acreditaron plenamente su responsabilidad.

Finalmente, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la sentencia de 20 años y cinco meses de cárcel.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que esta resolución representa un avance en el acceso a la justicia para mujeres trans víctimas de violencia feminicida

Sin embargo, a su salida de la audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Lane consideró ofensiva dicha resolución y anunció que buscará apelar al considerar que merece la sentencia máxima.

*bb