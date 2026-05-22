Viernes de lluvia y manifestaciones en Ciudad de México
Este 22 de mayo se esperan varias movilizaciones en la Ciudad de México a lo largo del día, también se prevén precipitaciones pluviales.
Este viernes 22 de mayo se esperan varias movilizaciones en la Ciudad de México a lo largo del día, también se prevén precipitaciones pluviales. Aquí te damos opciones viales.
MANIFESTACIONES
COLECTIVO “LLECA ESCUCHANDO LA CALLE”
Hora: 12:00
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo.
Demanda: Exigen justicia para víctima de transfeminicidio ocurrido en Iztapalapa en 2024 y que se juzgue al presunto responsable conforme a la ley.
No se descarta apoyo de colectivas feministas y de la comunidad transgénero.
ALIANZA NACIONAL TELEFONISTA
Hora: 11:00
Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Calz. Manuel Villalongín No. 50, Col. Cuauhtémoc
Demanda: Darán conferencia sobre la prórroga del título de concesión de Telmex hasta 2056 y exigirán respeto a derechos laborales.
Actividades:
12:30 hrs. Mitin informativo.
No se descartan afectaciones viales.
Como alternativas viales se recomienda utilizar Paseo de la Reforma, Circuito Interior, avenida Insurgentes, James Sullivan, Río Tíber, Mariano Escobedo, avenida Chapultepec y Bucareli.
AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO
Hora: 09:00
Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes, Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel
Demanda: Rechazan la revocación de la suspensión que permitía al Refugio Franciscano mantener el resguardo legal del lugar y exigen justicia imparcial.
Podrían sumarse organizaciones y activistas animalistas.
VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA “MONTERRUBIO”
Hora: 08:30
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo
Demanda: Apoyo a policía que abatió a un presunto delincuente al frustrar un asalto en Valle de Luces en 2025.
CONSEJO DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA FES CUAUTITLÁN
Hora: 12:00
Lugar 1: Estación Buenavista del Tren Suburbano
Lugar 2: Estación Fortuna del Tren Suburbano
Demanda: “Metro popular”, tarifa preferencial y movilidad digna para estudiantes.
Prevén liberación de torniquetes y apoyo de colectivas estudiantiles.
ESCUELA DE PERIODISMO “CARLOS SEPTIÉN GARCÍA”
Hora: 12:00
Lugar: Basilio Vadillo No. 43, Col. Tabacalera
Demanda: Conversatorio “La Otra Cara del Mundial” sobre el impacto urbano por el Mundial 2026.
Organizaciones en apoyo: Cooperativa de Periodismo y Permanecer en la Tierra.
MOVIMIENTO SOCIALISTA DEL PODER POPULAR MÉXICO
Hora: 18:00
Lugar: Museo Casa de León Trotsky, Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen
Demanda: Integración de la “Brigada Sumud de Acción por Palestina” y acciones contra Israel.
Organizaciones en apoyo: Diversos colectivos pro Palestina y estudiantiles.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y POPULAR POR LA MOVILIDAD DIGNA
Hora: 14:00
Lugar: Estación Universidad de la Línea 3 del Metro
Demanda: “Metro popular”, mejoras en movilidad y rechazo al desplazamiento previo al Mundial 2026.
Actividades:
13:00 hrs. Reunión en “Los Bigotes” de CU para pintar mantas y después trasladarse al Metro Universidad.
No se descarta liberación de torniquetes y afectaciones viales.
Opciones viales:
Usa avenida Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Circuito Escolar, avenida Universidad, Copilco y Miguel Ángel de Quevedo.
ASAMBLEA ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA DEL IPN
Hora: 15:00
Lugar: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”
Demanda: Mesa resolutiva con autoridades sobre no represalias, transparencia presupuestal y calidad docente.
Podrían concentrarse afuera del plantel y hacer brigadeo informativo.
COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”
Hora: 12:00
Lugar: Monumento a la Madre
Demanda: Actividades culturales y exigencia de trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis.
COMITÉ 68 PROLIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Hora: 18:00
Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera
Demanda: Reunión rumbo al 55 aniversario del Halconazo del 10 de junio de 1971.
COLECTIVO “FIRMAS POR PALESTINA MX”
Hora: Durante el día
Lugares: Cafés, librerías y comercios en Doctores, Roma, Condesa, Centro y Pedregal de Santo Domingo.
Demanda: Recolección de firmas para exigir ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y rechazo al genocidio contra Palestina.
MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE
Hora: 10:00
Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez
Demanda: Protesta por el encarcelamiento de uno de sus dirigentes en Oaxaca.
No se descartan afectaciones viales.
Se recomienda utilizar Paseo de la Reforma, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Circuito Interior, Insurgentes, Balderas y avenida Hidalgo.
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Hora: Durante el día
Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec
Demanda: Exigen liberación de profesora de la UAM detenida por fuerzas militares y rechazan presuntos actos de represión.
Organizaciones en apoyo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y Movimiento Global a Gaza.
No se descartan afectaciones viales.
Se recomienda utilizar Paseo de la Reforma, Periférico, avenida Ejército Nacional, Ferrocarril de Cuernavaca y Circuito Interior.
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