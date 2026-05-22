Viernes de lluvia y manifestaciones en Ciudad de México

Este viernes 22 de mayo se esperan varias movilizaciones en la Ciudad de México a lo largo del día, también se prevén precipitaciones pluviales. Aquí te damos opciones viales.

MANIFESTACIONES

COLECTIVO “LLECA ESCUCHANDO LA CALLE”

Hora: 12:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo.

Mujeres del colectivo Lleca participan en la quema de una manta como parte de su protesta frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para exigir la aplicación de la Recomendación 42/2024 sobre los derechos de personas trans privadas de la libertad

Demanda: Exigen justicia para víctima de transfeminicidio ocurrido en Iztapalapa en 2024 y que se juzgue al presunto responsable conforme a la ley.

No se descarta apoyo de colectivas feministas y de la comunidad transgénero.

ALIANZA NACIONAL TELEFONISTA

Hora: 11:00

Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Calz. Manuel Villalongín No. 50, Col. Cuauhtémoc

Ciudad de Mexico Elizabeth Velazquez

Demanda: Darán conferencia sobre la prórroga del título de concesión de Telmex hasta 2056 y exigirán respeto a derechos laborales.

Actividades:

12:30 hrs. Mitin informativo.

No se descartan afectaciones viales.

Como alternativas viales se recomienda utilizar Paseo de la Reforma, Circuito Interior, avenida Insurgentes, James Sullivan, Río Tíber, Mariano Escobedo, avenida Chapultepec y Bucareli.

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO

Hora: 09:00

Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes, Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Demanda: Rechazan la revocación de la suspensión que permitía al Refugio Franciscano mantener el resguardo legal del lugar y exigen justicia imparcial.

Podrían sumarse organizaciones y activistas animalistas.

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA “MONTERRUBIO”

Hora: 08:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo

Demanda: Apoyo a policía que abatió a un presunto delincuente al frustrar un asalto en Valle de Luces en 2025.

CONSEJO DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA FES CUAUTITLÁN

Hora: 12:00

Lugar 1: Estación Buenavista del Tren Suburbano

Lugar 2: Estación Fortuna del Tren Suburbano

Demanda: “Metro popular”, tarifa preferencial y movilidad digna para estudiantes.

Prevén liberación de torniquetes y apoyo de colectivas estudiantiles.

ESCUELA DE PERIODISMO “CARLOS SEPTIÉN GARCÍA”

Hora: 12:00

Lugar: Basilio Vadillo No. 43, Col. Tabacalera

Demanda: Conversatorio “La Otra Cara del Mundial” sobre el impacto urbano por el Mundial 2026.

Organizaciones en apoyo: Cooperativa de Periodismo y Permanecer en la Tierra.

MOVIMIENTO SOCIALISTA DEL PODER POPULAR MÉXICO

Hora: 18:00

Lugar: Museo Casa de León Trotsky, Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen

Demanda: Integración de la “Brigada Sumud de Acción por Palestina” y acciones contra Israel.

Organizaciones en apoyo: Diversos colectivos pro Palestina y estudiantiles.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y POPULAR POR LA MOVILIDAD DIGNA

Hora: 14:00

Lugar: Estación Universidad de la Línea 3 del Metro

Demanda: “Metro popular”, mejoras en movilidad y rechazo al desplazamiento previo al Mundial 2026.

Actividades:

13:00 hrs. Reunión en “Los Bigotes” de CU para pintar mantas y después trasladarse al Metro Universidad.

No se descarta liberación de torniquetes y afectaciones viales.

Opciones viales:

Usa avenida Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Circuito Escolar, avenida Universidad, Copilco y Miguel Ángel de Quevedo.

ASAMBLEA ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA DEL IPN

Hora: 15:00

Lugar: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”

También los estudiantes denunciaron represión en las manifestaciones y confrontaron a personas ajenas al instituto Foto: José Antonio García | Excélsior

Demanda: Mesa resolutiva con autoridades sobre no represalias, transparencia presupuestal y calidad docente.

Podrían concentrarse afuera del plantel y hacer brigadeo informativo.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre

Demanda: Actividades culturales y exigencia de trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis.

COMITÉ 68 PROLIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Hora: 18:00

Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera

Demanda: Reunión rumbo al 55 aniversario del Halconazo del 10 de junio de 1971.

COLECTIVO “FIRMAS POR PALESTINA MX”

Hora: Durante el día

Lugares: Cafés, librerías y comercios en Doctores, Roma, Condesa, Centro y Pedregal de Santo Domingo.

Demanda: Recolección de firmas para exigir ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y rechazo al genocidio contra Palestina.

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez

Demanda: Protesta por el encarcelamiento de uno de sus dirigentes en Oaxaca.

No se descartan afectaciones viales.

Se recomienda utilizar Paseo de la Reforma, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Circuito Interior, Insurgentes, Balderas y avenida Hidalgo.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Hora: Durante el día

Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec

Demanda: Exigen liberación de profesora de la UAM detenida por fuerzas militares y rechazan presuntos actos de represión.

Organizaciones en apoyo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y Movimiento Global a Gaza.

No se descartan afectaciones viales.

Se recomienda utilizar Paseo de la Reforma, Periférico, avenida Ejército Nacional, Ferrocarril de Cuernavaca y Circuito Interior.

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