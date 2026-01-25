Detienen a cubano por atropellar a una persona; lesionado resultó con fractura expuesta

Un sujeto de nacionalidad cubana fue detenido por presuntamente atropellar con su motocicleta a un peatón en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron informados por operadores del Centro de Comando y Control Centro sobre una persona atropellada en Eje Central Lázaro Cárdenas y calle Violeta, colonia Guerrero, por lo que se acercaron al lugar.

Al arribar, los uniformados se percataron de un hombre de 34 años recostado en la cinta asfáltica, quien presentaba lesiones en la pierna derecha. Ante lo sucedido se solicitaron los servicios de emergencia”, indicó la dependencia en un comunicado.

El lesionado refirió que, al cruzar la vialidad, el conductor de la motocicleta lo atropelló. Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al lesionado con fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que fue traslado al hospital para su atención médica.

Al extranjero de 23 años, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición, junto con la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, agregó la SSC.

¿Qué sanción amerita por ser extranjero?

Los extranjeros en México están sujetos a las leyes nacionales y pueden enfrentar delitos como la violación de normas migratorias (ingreso o estancia irregular), falsificación de documentos, y participación en actividades delictivas federales o comunes. Los ilícitos pueden resultar en multas, detención en estaciones migratorias, deportación o expulsión. No es un delito estar en situación irregular, pero conlleva sanciones.

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al lesionado con fractura expuesta en la pierna derecha. FOTO ILUSTRATIVA Cuartoscuro

¿Qué dice la ley en la CDMX?

La sanción depende de las consecuencias del acto, es importante partir de que el Código Penal de la Ciudad de México no contempla como tal el delito de “atropellamiento”. En ese sentido, las consecuencias penales de un acto como este se tipifican con base en otros delitos.

Por ejemplo, si la persona atropellada fallece, el responsable podría ser procesado por homicidio, un delito que, según el Código Penal local, amerita “ de ocho a veinte años de prisión”.

Si la víctima sufre lesiones, el castigo dependerá de la gravedad de las mismas. Sin embargo, el artículo 135 del Código Penal señala lo siguiente:

Se perseguirán por querella las lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos en los casos en que el conductor no auxilie a la víctima o se dé a la fuga”.

Al extranjero de 23 años, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición, junto con la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público. FOTO ILUSTRATIVA Cuartoscuro

¿Qué dice el reglamento de tránsito?

El artículo 53 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que cuando ocurra un accidente que termine en la muerte o lesiones de alguien:

las personas involucradas en el incidente o cualquier otra persona que pase por el sitio, deberán informar inmediatamente a los servicios de emergencia, procurando proporcionar la ubicación del accidente lo más detallado posible”.

La normativa también indica que, de ser posible, se deberá dar a conocer el “número de posibles lesionados y si hay derrame de combustibles o químicos peligrosos”.

En ese sentido, atropellar a alguien y darse a la fuga es un acto que puede tener consecuencias penales aún si no se hizo de forma intencional. Ante cualquier accidente dar aviso a las autoridades es una responsabilidad que no se puede pasar por alto.

fdm