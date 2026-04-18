Detienen a cuatro integrantes de célula de narcomenudistas con más de 500 tarjetas bancarias falsas

Cuatro presuntos integrantes de una red de narcomenudistas, entre ellos dos sujetos de origen colombiano, fueron detenidos por fuerzas locales y federales, durante dos cateos ejecutados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. A los presuntos delincuentes se les decomisaron más de 500 tarjetas bancarias apócrifas, así como unas 300 dosis de metanfetaminas y mariguana.

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo en respuesta a varios reportes de posibles puntos de venta de droga y por la comisión de hechos delictivos, en ambas demarcaciones, elementos de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalina, apoyados por la Marina y Guardia Nacional, obtuvieron y ejecutaron un cateo ordenado por un Juez de Control.

La primera acción se realizó en dos departamentos, localizados en las calles Segundo Callejón Lago Mayor, entre Callejón San Juanico y Cerrada Lago Peyous, de la colonia San Juanico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde lograron la detención de Armando "N", de 34 años de edad, y Marcos Josué "N", de 35, a quienes les aseguraron una bolsa de tela color verde, con mariguana a granel, marihuana. Y otras 97 dosis de este enervante, dentro de bolsitas transparentes de plástico.

También les aseguraron una escopeta con empuñadura de madera y cuerpo de metal, la cual estaba abastecida con siete cartuchos útiles.

Operativo en Cuauhtémoc

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las calles Doctor González Bolaños Cacho y su esquina con Doctor José María Vertiz, en la colonia Buenos Aires, de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde detuvieron a Yair Fernando “N” de 22 y Jacob Steven “N” de 30 años de edad, ambos de nacionalidad colombiana.

En el lugar aseguraron un arma de fuego corta, y aproximadamente 500 tarjetas de plástico tipo bancarias, de diferentes instituciones financieras, apócrifas.

Además se aseguraron 82 dosis de metanfetamina y cerca de cien dosis de marihuana.

Tras los cateos, ambos inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

En tanto, los cuatro presuntos delincuentes detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en un mensaje en su cuenta de X.

Reportes policiacos refieren que Armando “N” cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2009 y 2012 por Robo en distintas modalidades y tres ocasiones en el año 2026 por delitos contra la salud.