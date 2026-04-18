Activan operativo de chatarrización en Xochimilco para mejorar seguridad y movilidad

En la alcaldía Xochimilco, autoridades de la demarcación, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa llevaron a cabo un operativo de chatarrización en distintos puntos de la demarcación, para retirar vehículos abandonados y devolver el orden y la seguridad a las calles.

Durante la jornada se desplegaron 60 elementos, con el apoyo de siete grúas, ocho patrullas y cuatro motocicletas, permitiendo una atención ágil en diversos puntos

La alcaldesa Circe Camacho supervisó directamente las acciones para liberar espacios públicos que permanecían ocupados por vehículos en desuso y advirtió que en Xochimilco se cumple “con la demanda vecinal”.

“Estamos atendiendo lo que nos pide la gente: calles en orden y más seguras”, señaló la alcaldesa al recorrer calles de la zona centro de la demarcación.

En tanto, en San Gregorio Atlapulco y sobre la Carretera Xochimilco–Oaxtepec, personal del INVEA, en coordinación con la Dirección General de Gobierno de la alcaldía, intervino la zona, con un dispositivo para garantizar "libre tránsito".

Circe Camacho destacó que se trata de una estrategia que incluye “presencia en territorio” para mejorar la vida de los vecinos de Xochimilco.