Detienen a aficionados que consumían alcohol tras festejos por triunfo de México

La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana durante el arranque del Mundial 2026 se prolongó en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron detenciones por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al finalizar el encuentro, en el FIFA Fan Fest del Zócalo, cientos de aficionados se desplazaron hacia distintos puntos del primer cuadro de la ciudad para continuar los festejos.

En vialidades como 16 de Septiembre, Isabel la Católica, Francisco I. Madero y Artículo 123, donde se concentra una importante oferta de bares y restaurantes, numerosos grupos, en su mayoría turistas y jóvenes aficionados, permanecieron en las calles consumiendo bebidas embriagantes, lo que llevó a Policías capitalinos a aplicar detenciones.

En la calle Artículo 123, casi en su cruce con Eje Central, varios jóvenes que se dirigían al Ángel de la Independencia para continuar las celebraciones fueron interceptados por los uniformados.

Al ser cuestionados sobre el motivo de la detención, los policías señalaron que la ingesta de alcohol en la vía pública está prohibida. Como evidencia mostraron diversos envases de cerveza que momentos antes habían retirado a los jóvenes.

Uno de los detenidos argumentó que las bebidas habían sido adquiridas al interior del Fan Fest del Zócalo.

Durante el evento, se pudo constatar que, en el área de alimentos y bebidas del evento, se comercializa cerveza, promocionada como “cero alcohol”.

En tanto, en la misma calle Artículo 123, antes de llegar a Balderas, también fue posible observar a grupos de ciudadanos extranjeros consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos, en medio del ambiente festivo que se extendió por un par de horas.

De acuerdo con el Artículo 28, fracción V, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública constituye una infracción contra la seguridad ciudadana.

Las sanciones previstas para quienes incumplen esta disposición incluyen multas equivalentes de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización, arrestos de 25 a 36 horas o la realización de entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario.