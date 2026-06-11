Tras arranque del Mundial, caen ladrones con casi 40 celulares

En medio de la concentración de más de 100 mil personas que acudieron al Fan Fest del Zócalo, para presenciar la inauguración del Mundial 2026 y el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica, una mujer y un hombre fueron detenidos por presuntamente dedicarse al robo de teléfonos celulares en calles del Centro Histórico.

La captura ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza e Isabel la Católica, a unas cuadras de la Plaza de la Constitución, luego de que un ciudadano solicitó apoyo a policías de Tránsito, señaló a los sospechosos como los responsables de haber robado su dispositivo móvil mientras se desplazaba entre la multitud.

Tras una revisión preventiva, los uniformados hallaron en poder del hombre de 33 años y a la mujer, de 48, un total de 22 teléfonos celulares, de los que no pudieron acreditar su legal posesión, además de dos mochilas en las que transportaban los equipos.

Una de las capturas ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza e Isabel la Católica Foto: SSC

Asimismo, el reportero Carlos Jiménez publicó en su cuenta de X que en la misma zona de la Ciudad de México fue detenida una joven, identificada como Abril “N”, quien tenía 14 teléfonos celulares que no le pertenecían.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.