“¡Se logró!”, miles disfrutan arranque del Mundial desde el Zócalo

El ingreso fue caótico, entre empujones, gritos y momentos de tensión, pero finalmente miles de aficionados ocuparon la plancha del Zócalo capitalino, este mediodía para seguir la inauguración del Mundial.

Tras varios días de incertidumbre por el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico, el Fan Fest abrió sus puertas poco después de las 10 de la mañana.

Desde los accesos de 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, la emoción se mezcló con la desorganización.

Conforme avanzaban las filas, algunos asistentes comenzaron a corear: “¡Si nos organizamos, entramos todos!”, mientras otros alentaban a dar un “portazo” para acelerar el ingreso.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Entre los empujones se observaron familias con niños pequeños; algunos menores, en hombros de sus padres, rompieron en llanto al quedar atrapados y golpeados entre la multitud que buscaba entrar al recinto.

Muchos de los aficionados lo hicieron con bebidas alcohólicas en mano, en los accesos no hubo ningún filtro de revisión e incluso falló la presencia de personal de protección civil y las medidas en esta materia quedaron rebasadas.

Al ingresar, muchas personas tropezaban contra las vallas metálicas de tres metros de altura, que mantienen el resguardo del perímetro del Zócalo, capitalino, acompañados de bloques de más de 200 kilos de cemento para evitar que integrantes de la CNTE ocupen la plaza.

Así terminó la incertidumbre

Y es que, para disfrutar la fiesta, la espera había comenzado mucho antes, miles de personas llegaron desde las cuatro o seis de la mañana a las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, con la esperanza de que el Fan Fest finalmente se realizara.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

La incertidumbre terminó alrededor de las 8:30 horas, cuando la jefa de Gobierno Clara Brugada confirmó, a través de sus redes sociales, que el espacio sería abierto al público para la ceremonia inaugural y la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

Una vez abiertos los accesos, pasadas las 10 de la mañana, a empujones y gritos contra policías capitalinos, a los que increparon por “pinches desorganizados”, la marea verde fue ganando terreno en la Plaza de la Constitución.

Presencia internacional

Entre los asistentes había capitalinos, visitantes de distintos estados del país y aficionados extranjeros procedentes de Sudán, Inglaterra, España y Alemania.

“Si se puede; vamos México”, lanzó un visitante argentino, mientras empujaba para tratar de ingresar al Zócalo, otros más, en inglés, pedían calma.

Pasado el mediodía, la algarabía dominaba la plancha del Zócalo Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

También llegaron seguidores de Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil, muchos de ellos portaban la camiseta de la Selección Mexicana para sumarse a la fiesta mundialista en el corazón de la Ciudad de México.

Pasado el mediodía, la algarabía dominaba la plancha del Zócalo. Algunos asistentes lograron ingresar con paraguas para protegerse del intenso sol, mientras otros improvisaban sombras con banderas y camisetas.

Mientras en la pantalla gigante se mostraba el ambiente que se vivía en el Estadio Ciudad de México, con estrellas como Shakira y Maná, la fiesta en el Zócalo seguía en espera del silbatazo de arranque, con gritos de júbilo y de “¡Viva México!”.

Pasado el mediodía, la algarabía dominaba la plancha del Zócalo Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

CNTE permaneció vigilante

A unas calles de distancia permanece el campamento de la CNTE, el cual fue resguardado por grupos de seis maestros “para evitar sorpresas”, dijo a Excélsior una integrante de la CNTE, sección Michoacán.

Afirmó que retornarán a sus lugares de origen la noche de este jueves, luego de 11 días de plantón y de manifestaciones y bloqueos que han afectado a miles de ciudadanos en la capital.

En tanto, en el corazón del centro histórico comenzó con la cuenta regresiva para el arranque de este Mundial, que alberga la Ciudad de México por cuarta ocasión: México 70, 86, 2026 y México 71 en el Mundial Femenil.