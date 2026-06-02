Capturan en Cabo San Lucas a sujeto que asesinó a su padre en Iztapalapa

Un juez de control vinculó a proceso a Lucas “N”, acusado del homicidio de su padre en la alcaldía Iztapalapa.

Familiares de la víctima encontraron el cuerpo oculto debajo de una cama dentro de la vivienda que el hombre compartía con su hijo.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron la noche 15 de mayo, cuando familiares observaron una discusión entre padre e hijo, presuntamente derivada de una petición de dinero.

Al día siguiente percibieron un intenso olor a cloro proveniente del inmueble, por lo que cuestionaron a Lucas “N” sobre el paradero de su padre, éste respondió que había salido del domicilio.

Sin embargo, el ahora imputado abandonó la vivienda y dejó de ser visto por sus familiares. Tres días después, el 18 de mayo, los familiares solicitaron apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para ingresar a una de las habitaciones del inmueble.

En el lugar fue localizado el cuerpo sin vida del hombre, oculto debajo de una cama y con lesiones causadas por un cuchillo.

Ubican al presunto parricida

Agentes ministeriales iniciaron una investigación, que incluyó entrevistas, análisis de videovigilancia y diversos peritajes en criminalística, química, fotografía forense y medicina legal.

Los resultados permitieron establecer la probable participación de Lucas “N” en el crimen y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Las labores de búsqueda llevaron a las autoridades hasta el municipio de Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde el sospechoso había sido presentado previamente ante autoridades administrativas.

Con apoyo de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de captura sobre la carretera Transpeninsular y trasladado a la Ciudad de México, para presentarlo al Ministerio Público correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el 30 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó testimonios, seguimientos técnicos y el dictamen de necropsia, elementos que fueron considerados suficientes por el juez para iniciar proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Además, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.