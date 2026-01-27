Destinará Sobse CDMX más de 12 mil 325 mdp a obras públicas y publica ganadores de licitación

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México publicó este martes el Programa Anual de Obras Públicas 2026 que contempla la inversión de 12 mil 325 millones 118 mil 496 pesos en diferentes proyectos.

Las obras a las que más dinero se les destinó son la construcción de la Línea 5 del Cablebús Magdalena Contreras - Álvaro Obregón con más de 2 mil 569 millones de pesos.

Asignación millonaria a Utopías

A la construcción de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) le fue asignado un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos. Y otros cien millones para los proyectos ejecutivos.

Barco Utopía en Iztapalapa.

Cablebús Milpa Alta–Tláhuac

Para la construcción de la Línea 6 del Cablebús Milpa Alta - Tláhuac fueron más de mil 990 millones de pesos.

A la repavimentación de vialidades primarias se le presupuestó mil 560 millones de pesos.

Al mantenimiento y mejoramiento del Circuito Interior más de 664 millones.

Circuito Interior en la CDMX.

Cuatrocientos millones para la construcción de Casas de las Tres R, como parte del sistema público de cuidados.

Bacheo, Mundial de Futbol y más

Al programa de bacheo se le asignaron 390 millones de pesos.

Para el programa Ciudad Iluminada, Comunidad Segura fueron más de 244 millones de pesos y para Ciudad Iluminada: Camina Libre, Camina Segura fueron más de 232.

Y de cara al mundial de fútbol, 80 millones para la rehabilitación de cien canchas.

Mundialito Deportivo

El programa anual de obras contempla otros trabajos como mantenimiento a puentes vehiculares, peatonales y bajo puentes, construcción del Hospital de la Policía y la segunda etapa de la Clínica Condesa, rehabilitación de espacios públicos en Nonoalco Tlatelolco, mantenimiento de planteles escolares, construcción del centro de resguardo temporal, entre otros.

Publican ganadores de licitaciones

Además, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) publicó en la Gaceta Oficial una lista de ganadores de licitaciones, quienes emprenderán trabajos de algunos proyectos contemplados en el Programa Anual de Obras Públicas 2026.

Se trata de la construcción de la primera etapa del Centro de Resguardo Temporal cuya empresa asignada fue González Soto y Asociados S.A. de C.V., con un monto de más 142 millones de pesos. Esta obra deberá estar concluida en octubre de 2026.

Clínica Condesa

La construcción de la segunda etapa de la Clínica Condesa fue asignada a la empresa Bisel Taller de Arquitectura S.A. de C.V. con un monto de más de 38 millones de pesos. Las obras de esta clínica deberán estar listas en agosto de 2026.

Oficina de la Policía

Y el proyecto integral para la reubicación de las oficinas de la Policía para liberar el predio para la construcción del Hospital de la Policía se le asignó a la empresa Sandalu Supervisión y Construcción S.A. de C.V. por un monto de casi 20 millones de pesos. Este proyecto deberá estar listo en mayo de 2026.

*bb