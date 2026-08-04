A seis años de la desaparición de Jael Montserrat, exigen verdad y justicia

Al cumplirse seis años de la desaparición de Jael Montserrat Uribe Palmeros, su madre Jaqueline Palmeros encabezó una manifestación a las afueras del Centro de Apoyo e Identificación de Personas Fallecidas y Búsqueda de Personas (CAIBP), donde exigió avances reales en la investigación, justicia para su hija y respeto a la memoria de las víctimas de desaparición.

Acompañada por integrantes de colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas, periodistas y activistas provenientes de distintos estados del país, Jaqueline colocó un memorial en honor a Jael Montserrat, conocido por sus familiares como "Monse", por lo que pidió que éste no sea retirado por las autoridades.

Durante su mensaje, denunció que desde hace un año y dos meses su carpeta de investigación permanece sin un Ministerio Público asignado, situación que, afirmó, ha frenado el avance de las indagatorias.

El sistema también nos frustra las búsquedas. Se me ha negado muchísimo y se me ha revictimizado el seguimiento de la carpeta y la posibilidad de encontrar a las personas que se llevaron a mi hija", expresó.

Jaqueline señaló que entre los presuntos responsables se encuentra Miguel Ángel "N", quien cuenta con una orden de aprehensión, pero permanece prófugo.

Jaqueline Palmeros reiteró que continuará la búsqueda hasta conocer toda la verdad sobre el caso Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

También acusó a funcionarios y exfuncionarios de haber obstaculizado la búsqueda desde los primeros días de la desaparición, así como a una jueza que, aseguró, negó el acceso a la justicia para su hija.

Durante el acto, la madre buscadora explicó que decidió convertir el espacio en un memorial para preservar la memoria de Jael Montserrat y de todas las personas desaparecidas.

Lo único que el Estado nunca nos va a regresar es el derecho a la memoria y nuestra dignidad. Exijo que se respete este memorial y que no sea retirado, porque la memoria también es un derecho", afirmó.

Jaqueline Palmeros reiteró que continuará la búsqueda hasta conocer toda la verdad sobre el caso y localizar completamente a su hija.

Yo parí una hija completa, yo quiero a mi hija completa. No he tenido acceso a la verdad ni a la justicia. El sistema pretendió que entregándome un cráneo me quedara callada, pero eso jamás va a pasar", sostuvo.

Recordó que actualmente una persona permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y que existe otra persona que enfrenta un proceso judicial, además de señalar que recientemente obtuvo un amparo para que continúen las investigaciones.

Finalmente, lamentó que las familias de personas desaparecidas deban convertirse en buscadoras ante la falta de respuestas de las instituciones.