Avanza en Álvaro Obregón el proyecto “Fabrica de agua”*

Con una inversión acumulada que supera los 100 millones de pesos en sus distintas fases, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), en coordinación con la Alcaldía Álvaro Obregón, puso en marcha la tercera etapa del proyecto “Fabrica de agua”. La obra, que requiere un presupuesto específico de 47 millones de pesos para esta fase, contempla la intervención de 370 metros lineales de infraestructura hidráulica.

El proyecto prevé beneficiar directamente a 30 mil habitantes de colonias como Jalalpa, Cañada, Desarrollo Urbano El Pirú y Olivar del Conde, mediante la eliminación de descargas domiciliarias de aguas residuales y la estabilización de taludes para reducir el riesgo de desbordamientos.

El despliegue de las labores físicas se ejecutará del 31 de julio al 31 de diciembre de 2026 dentro de la Barranca Jalalpa, uno de los afluentes prioritarios de la microcuenca del Río Becerra. La intervención forma parte del Plan Integral de Recuperación de Ríos y Barrancas 2025–2030, una estrategia orientada a sanear los cauces de los ríos Becerra, Jalalpa y San Borja.

La tercera fase del proyecto “Fabrica de agua”, da continuidad a los trabajos iniciados en 2025 y cuya segunda etapa concluyó en abril de 2026, e incluye la edificación de un muro de contención, la rehabilitación del colector y la sustitución de la caja de drenaje.

Esta obra de infraestructura hidráulica se encuentra adscrita al programa integral Fábrica del Agua, desarrollado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. La iniciativa busca consolidar el primer Distrito Hídrico de la Ciudad de México mediante la restauración de microecosistemas, la mejora en la captación e infiltración de agua y la reforestación. Además, el plan contempla la creación de un parque hídrico y un parque lineal de más de 11 mil metros cuadrados sobre el Río Becerra, complementado con estudios hidrológicos y levantamientos tridimensionales.