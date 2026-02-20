Niegan desalojo de comerciantes en bajopuentes en Calzada de Tlalpan

El Gobierno capitalino, a través de la Dirección General de Servicios Metropolitanos (Servimet), rechazó que exista la intención de desalojar a los comerciantes que han ocupado durante más de 40 años los 22 pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan.

Ello, luego de que locatarios se manifestaran en días recientes, en contra de su reubicación.

Servimet aclaró que las obras de rehabilitación de los pasadizos de Tlalpan, que se ubican del lado de la alcaldía Benito Juárez, podrían iniciar hasta 2027.

Foto: Especial

Una vez que inicien los trabajos, “sólo habrá una desocupación temporal” hasta la finalización de los mismos, en los términos que dicte la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), enfatizó Carlos Mackinlay, titular de Servimet.

Defienden fuente de ingresos

Se trata de parte de los acuerdos alcanzados durante la reunión del pasado 5 de febrero, a la que asistieron representantes de organizaciones de comerciantes, como Jair Torruco, de Agrupación Popular Independiente de México; Micaela Mojica, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata – CENTRO; Adolfo Llubere, subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, de la Secretaría de Gobierno y el propio Mackinlay.

La minuta de dicha reunión fue entregada este viernes a los comerciantes inconformes, quienes han expresado su temor de ser desalojados de sus locales para renovar los pasos a desnivel, con la “excusa” del Mundial, circunstancia que ha hecho que se movilicen.

Servimet insistió en que “no se busca el desalojo” de los comerciantes, la idea es mejorar las condiciones de los pasadizos y garantizar el derecho de los locatarios a un empleo digno.

Regularización de comerciantes

Para ello, una vez que concluyan las obras, los comerciantes deberán regularizar su situación ante Servimet, a través de una contraprestación y “haciéndose cargo de sus pagos de servicios por consumo de energía eléctrica y de agua”, mientras que el Gobierno capitalino cubrirá los pagos de mantenimiento y de seguridad en esos sitios.

Además, se acordó realizar un censo preciso de las personas comerciantes en cada uno de los 22 pasos a desnivel que se encuentran ubicados en la alcaldía Benito Juárez; ello para que, una vez que terminen las obras, se puedan reintegrar a sus espacios laborales.

En el censo se deberá precisar “nombre del comerciante, número de locales que ocupa y el giro comercial. Se prohibirá la existencia de comercios donde se vendan bebidas alcohólicas, vapeadores, máquinas para juegos, entre otros”.

Apoyos económicos

Servimet se comprometió a que antes, durante y después de los trabajos de rehabilitación, se podrán entregar apoyos a los comerciantes que se verán afectados, entre ellos elseguro de desempleo, inscripción a programas de financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), entre otros.

Los interesados podrán ser atendidos, previa cita, en la “Oficina de Atención Social” de Servimet, donde “se les orientará acerca de posibles beneficios a los que pueden acceder en materia de apoyos sociales del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal”, concluye la minuta.

*DRR*