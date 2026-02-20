Habilitarán nuevos centros de vacunación contra sarampión

Ante el repunte de casos de sarampión y la creciente afluencia en los módulos de inmunización, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará, a partir de este sábado, seis nuevos centros de vacunación con horario extendido, que operarán hasta la medianoche.

La medida busca acelerar la cobertura y rebasar la meta de dos millones de dosis aplicadas en la Ciudad de México, “en menos de un mes”, para lograr la inmunidad comunitaria.

El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una conferencia realizada en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde actualmente funciona uno de los módulos de inmunización contra la enfermedad viral, actualmente hay 308 casos confirmados de sarampión, contra 217 que se tenían hace una semana en cifras acumuladas.

Tiempo de operación

Brugada Molina explicó que la decisión responde a la alta demanda observada en puntos como la Central de Abasto.

“Estos puestos de vacunación van a ser grandes; van a tener un conjunto de brigadas que van a estar vacunando desde las 10:00 horas de este sábado 21 de febrero, hasta las 12 de la noche”, detalló.

Estos centros estarán activos durante los próximos 15 días, de lunes a domingo, con ese horario ampliado.

Las nuevas sedes estarán ubicadas en el Deportivo Carmen Serdán y en Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero; otro más se ubicará en la Utopía Santa Cruz, en Iztapalapa.

Foto: Especial

También se instalará un módulo en la explanada de Bellas Artes, en Cuauhtémoc; otro en el Parque de los Venados, en Benito Juárez y uno más en el Centro de Coyoacán.

A partir del lunes se sumarán nuevos módulos con horario ampliado en:

Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco

Álvaro Obregón, en el Bioparque San Antonio

Miguel Hidalgo, en el Parque Bicentenario

Coyoacán, en la Alameda Sur

Iztacalco, en la Magdalena Mixiuhca

Iztapalapa, en el Centro Cultural Ixtapalcalli

Prevención ante el Mundial

Con la instalación de estos centros, “se atenderán las zonas con mayor concentración de contagios”, señaló en su oportunidad la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

“Dejar los centros abiertos hasta tan tarde es una innovación que viene de ver la respuesta que hemos tenido, para que la gente se vacune en la tarde-noche”, indicó.

La jefa de Gobierno insistió en que se buscará alcanzar la inmunización de más de dos millones de capitalinos en un mes. Sin embargo, dijo que mantendrán puestos de vacunación permanente durante todo el año, “hasta que en el país logremos derrotar al sarampión”.

Foto: Especial

“Sobre todo, porque viene el Mundial y porque como decimos, nuestra capital es una ciudad por la que pasa todo el Valle de México; es una ciudad metropolitana y acuden de todas partes del país y del mundo”, expresó.

Acumulación de casos

Desde que inició el rebrote de sarampión, a mediados del año pasado a la fecha, la ciudad acumula 308 casos confirmados de sarampión, de los que 267 corresponden a este año.

De ese total, 41 son personas que viven en el Estado de México, pero que fueron diagnosticadas en la ciudad, dio a conocer Nadine Gassman.

Se han registrado 26 hospitalizaciones y una defunción: un bebé de tres meses fallecido el 30 de diciembre, cuyo dictamen se confirmó en febrero

Además, 73 por ciento de los casos no tenía antecedente de vacunación, dijo la funcionaria.

La secretaria de Salud precisó que, desde agosto del año pasado se han aplicado un millón 346 mil 578 dosis en coordinación con IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE.

Foto: Especial

Tan solo desde el 8 de febrero, cuando se reforzó la campaña, se han administrado 425 mil 492 vacunas, de las cuales 38 mil 202 se aplicaron en un solo día.

“La mejor protección que tenemos frente a esta enfermedad es la vacuna”, insistió Gasman.

Las autoridades reiteraron que la prioridad son niñas y niños, quienes deben recibir dos dosis a los 12 y 18 meses. Actualmente también se aplica una “dosis cero” a menores de entre seis y 11 meses.

Las personas de hasta 49 años que no tengan esquema completo pueden acudir a vacunarse; en cambio, para mayores de 50 años no es necesaria la aplicación, ya que la mayoría adquirió inmunidad natural, dijo la Jefa de Gobierno, quien celebró que ha habido “muy buena respuesta” de los capitalinos ante el reforzamiento de la campaña de vacunación”.

*DRR*