Decomisan cargamento de cubrebocas caducados en la Agrícola Oriental

Elementos policiacos de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), aseguraron un tractocamión que transportaba 200 cajas de cubrebocas caducados en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

El conductor fue detenido al no acreditar la procedencia legal de la mercancía ni contar con la documentación sanitaria correspondiente.

La acción se realizó en la calle Oriente 233, como parte de trabajos de investigación. En el contenedor tipo caja seca fueron localizadas las 200 cajas, cada una con 40 paquetes de 50 piezas.

Foto: SSC

Al revisar la mercancía, se detectó que los cubrebocas estaban vencidos y el chofer no presentó documentación emitida por el sector salud que acreditara su legal comercialización.

La mercancía fue sellada y trasladada a instalaciones de la Secretaría de Finanzas para las diligencias correspondientes, mientras que el conductor fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con registros oficiales, el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo simple en 1994.

Foto: SSC

