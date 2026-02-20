Fotos: Reunión Therian en CU convoca más a curiosos

La reunión de therians en las islas de Ciudad Universitaria tuvo una amplia concurrencia, pero no de quienes se identifican de forma simbólica, espiritual o psicológica con un animal, sino de los curiosos que buscaban observar de qué animales irían ataviados los participantes.

La convocatoria indicaba que el evento empezaría a las 14:00 horas y una hora después se realizaría una “carrera therian” en el Anexo de Ingeniería, además de realizar dinámicas grupales relacionadas con su identidad animal.

Sin embargo, solo un par de jóvenes llegaron a la cita e interactuaron con los asistentes y posteriormente compitieron en la carrera.

