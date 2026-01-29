Demandarán a Secretaría de Cultura por post

Los abogados de la familia de Berenice Giles, fotógrafa que perdió la vida durante el festival Axe Ceremonia 2025, alistan una demanda por daño moral en contra de la Secretaría de Cultura local.

La acción legal surge tras una publicación en redes sociales donde la dependencia promocionó un taller de fotografía con una frase que los deudos consideran una burla.

“¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”, publicó la dependencia el 13 de enero.

Durante una manifestación en juzgados federales de la alcaldía Álvaro Obregón, el abogado Fabián Victoria acusó que la institución no ha tenido el acercamiento para ofrecer disculpas por el mensaje.

Los litigantes señalaron que el recurso incluirá cargos por violencia de género y discriminación en agravio de Berenice, quien falleció junto a Miguel Ángel Rojas tras el colapso de una estructura.