Declaran como Patrimonio Natural a los ahuehuetes históricos de Tacuba y la Condesa

El Gobierno capitalino declaró a dos ahuehuetes como Patrimonio Natural de la Ciudad de México considerados como históricos, centenarios y notables con el objetivo de protegerlos y preservarlos.

Este lunes publicó en la Gaceta Oficial dos decretos para hacer los nombramientos en donde indica que está prohibido realizar cualquier tipo de manejo, incluyendo derribo, poda o trasplante que contravenga al Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables.

“La prohibición de realizar obras, excavaciones o instalaciones que afecten sus troncos, raíces, copas o ramas en contravención del presente Decreto, al Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables. Respetar el radio mínimo de protección del área de influencia en donde se encuentra el ejemplar conforme a lo dispuesto en el Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables”, se indica.

Uno de ellos es el árbol ahuehuete denominado “Tacuba”, cuenta con una altura de 16.80 metros, diámetro normal de 331 centímetros, con ancho de copa de 14.5 metros, largo de copa de 18.5 metros y con distancia del suelo al follaje de 1.80 metros.

Se encuentra ubicado en Avenida Marina Nacional, entre calle Golfo de Bengala y Calzada México-Tacuba, colonia Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Forma parte del entorno urbano, histórico y simbólico del Barrio de Tacuba. Y está relacionado con el evento histórico conocido como “la noche triste” o “la noche victoriosa”.

El ahuehuete llamado “Parque España” también fue designado. Especial

“Este árbol se asocia tradicionalmente con el célebre episodio de la Noche Triste o Noche Victoriosa, acontecimiento ocurrido la noche del 30 de junio de 1520, cuando, según los relatos históricos, Hernán Cortés lloró junto a uno de estos sabinos tras la retirada de sus tropas durante la conquista de México-Tenochtitlan. El sitio donde hoy se erige este ejemplar forma parte del antiguo camino que unía Tenochtitlan y Tlacopan (actual Tacuba), un eje de gran relevancia histórica”, se indica.

Por ello, el árbol ahuehuete denominado “Tacuba” se clasifica en las categorías de “Árbol Histórico”, “Árbol Centenario” y “Árbol Notable”.

El otro árbol es el ahuehuete llamado “Parque España” que cuenta con una altura total de 29.80 metros, diámetro 149.50 centímetros, con ancho de la copa de 18.50 metros, largo de la copa de 23.30 metros y con distancia del suelo al follaje de 6.70 metros.

Se encuentra ubicado en Avenida Sonora, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, al interior del Parque España.

El ejemplar fue sembrado en septiembre de 1921 con motivo del centenario de la consumación de la Independencia de México y en el marco de la inauguración del Parque España.

“Lo que le otorga una vinculación directa con un hecho histórico de relevancia nacional. Adicionalmente, estudios dendrocronológicos estiman una edad aproximada de 127 años, por lo que incluso pudo haber estado presente con anterioridad a la construcción del parque y formar parte de las transformaciones urbanas de la antigua zona del hipódromo y posterior consolidación de la colonia Condesa”, se indica.

Por lo que también se clasifica en las categorías de “Árbol Centenario”, “Árbol Histórico” y “Árbol Notable”.

"El arbolado urbano reviste una importancia fundamental para preservar la calidad ambiental de la Ciudad de México, toda vez que contribuye a la producción de oxígeno, la purificación del aire y la captura de partículas suspendidas. Asimismo, coadyuva en la mitigación del cambio climático mediante la absorción de dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos”, se indica en las consideraciones de los decretos.

Con los decretos, las autoridades reconocen la relevancia de los árboles y la necesidad de crear planes de manejo para preservarlos.

“La declaratoria de un árbol como Patrimonio Natural de la Ciudad de México reconoce su valor ambiental, histórico, cultural o simbólico y busca garantizar su conservación para las generaciones presentes y futuras.

“Dicha protección representa fomentar su cuidado adecuado, procurando en todo momento su salud, estabilidad y la seguridad de la comunidad. Por lo que cualquier intervención que se realice deberá atender criterios técnicos, consideraciones ambientales y la normativa vigente en materia ambiental y del ordenamiento territorial, asegurando un manejo responsable”, se indica.

Los nombramientos forman parte de un grupo de, al menos, 12 árboles que el Gobierno de la Ciudad de México decidió en 2025 decretar como patrimonio natural, entre los que se encuentra “Laureano” de la colonia Tlacoquemecatl Del Valle.