Álvaro Obregón recibe reconocimiento internacional por protección del arbolado urbano

La Alcaldía Álvaro Obregón recibió el reconocimiento internacional “Tree Cities of the World 2025”, por las acciones implementadas en materia de protección del arbolado urbano, recuperación de espacios verdes y fortalecimiento de una agenda ambiental sostenible.

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La distinción, otorgada por Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en coordinación con Reforestemos México, reconoce a ciudades y comunidades que impulsan una gestión responsable de sus árboles y promueven entornos urbanos más verdes y resilientes.

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De acuerdo con la demarcación, este reconocimiento es resultado de las políticas ambientales desarrolladas durante 2025, enfocadas en la conservación ecológica, la recuperación de áreas verdes y el fortalecimiento de infraestructura ambiental.

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Entre las acciones destacadas se encuentra la jornada de reforestación realizada el 12 de julio de 2025 en Santa Rosa Xochiac, la cual contó con seguimiento técnico especializado por parte de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, con el objetivo de garantizar el desarrollo y mantenimiento adecuado de las especies plantadas.

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La administración del alcalde Javier López Casarín señaló que esta distinción forma parte de la estrategia para consolidar a Álvaro Obregón como una Alcaldía Verde, mediante programas de recuperación de barrancas, reforestación, protección de áreas naturales, economía circular y sostenibilidad urbana.

Con este reconocimiento, Álvaro Obregón reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas al cuidado de los recursos naturales, la sostenibilidad y la construcción de una ciudad más preparada frente a los retos ambientales.