Piden vecinos protección al arbolado de Benito Juárez

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez exigieron a las autoridades de la demarcación, así como del gobierno de la Ciudad de México, que realicén un diagnóstico y un plan de acción para proteger los árboles en la alcaldía.

Denunciaron que el arbolado en la demarcación está afectado por plagas, como el muérdago, falta de riego o por tala relacionadas con obras de construcciones o publicidad exterior.

En distintos parques y jardineras en la demarcación, como Parque Hundido, Parque Esparza Oteo, Parque Pilares, entre otros, presentan en general un descuido sin precedentes que se evidencia en la falta de riego, la enfermedad visible de muchos de sus árboles y el franco abandono.

Foto: Especial

Por ejemplo, el corredor de Avenida Universidad, que en agosto del año pasado estaba habitado por árboles pequeños, hoy tiene árboles muertos debido a una indiscutible falta de riego”, indicaron en un comunicado.

Los vecinos solicitaron que las autoridades de la alcaldía y el gobierno capitalino realicen y publiquen un informe que contenga la identificación y dictamen de todos los árboles de la demarcación infestados de plagas o muertos, ya sea en vía primarias o secundarias.

Así como la magnitud del daño y manera en que se restaurarán las áreas verdes.

Retirar árboles muertos o en riesgo de colapso para prevenir incidentes, realizar podas sanitarias para combatir plagas, transparentar el calendario de riegos, mantenimiento y saneamiento de los árboles, entre otras exigencias.

Impulsar y lograr la capacitación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas de telecomunicaciones en el tema de cuidado y corte de los seres arbóreos”, indicaron.

Lorena Robledo, vecina de la demarcación, acusó que se han realizado podas ilegales para liberar la vista de anuncios espectaculares.

Los vecinos acusaron que se han realizado podas ilegales para liberar la vista de anuncios espectaculares Foto: Especial

El 4 de marzo llegaron a mochar un árbol a las 12 de la noche y quitaron las ramas con el peso de las personas colgándose de cuerdas para que no escucháramos el ruido si lo hacían con motosierra, al otro día nos percatamos que estaban todas las ramas tiradas, que se veía pelona la calle y muchos vecinos estábamos desconcertados por este hecho, había sido para que se viera el espectacular que está dentro del predio de una universidad en Calzada de Tlalpan”, dijo.

Los vecinos ofrecieron este sábado una conferencia de prensa y estuvieron acompañados por la diputada federal, Laura Ballesteros.