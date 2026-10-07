Dan golpe a despojo; aseguran 3 viviendas; Tlalpan y Benito Juárez

Tres inmuebles ubicados en Tlalpan y Benito Juárez fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) como parte de las investigaciones dirigidas contra una estructura delictiva dedicada al despojo sistemático de propiedades en la capital.

Las diligencias de aseguramiento se llevaron a cabo como resultado de las labores de litigación e investigación estratégica de la Fiscalía de Investigación Estratégica en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), encabezada por Mitzi León.

Los predios intervenidos se ubican en la calle Citilcum número 44, colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan; en la calle Gabriel Mancera número 1064, colonia Del Valle; y en la calle Bismarck número 56, departamento 503, colonia Moderna, estos dos últimos en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las indagatorias conducidas por la Fidampu, el modus operandi de esta red no recurre necesariamente a la violencia o a la invasión física directa.

Las autoridades han identificado un patrón de persecución penal en el que la organización utiliza documentos apócrifos, juicios familiares o civiles simulados y actuaciones judiciales irregulares para generar una apariencia de legalidad que justifique el desplazamiento de los legítimos propietarios.

Derivado de estas líneas de investigación, existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, las cuales incluyen a servidores públicos presuntamente coludidos.

La representación social ha establecido una diferenciación técnica entre el fraude inmobiliario, donde el inmueble es usado como señuelo para obtener dinero de una víctima sin que exista una transacción real, y el despojo, en la que el bien es el objeto directo del delito al privar ilegalmente a la víctima de sus derechos de posesión o propiedad.

Arrestan en Xochimilco a invasor

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvieron a Arturo “N”, de 47 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de despojo cometido con violencia en perjuicio de un adulto mayor en Xochimilco.

La captura se realizó sobre la carretera Santa Cecilia, en la colonia Valle de Santa María, para posteriormente ingresarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Sur a disposición del juez de la causa.

Según la carpeta de investigación CI-FIXOC/XO-3/UI-1/C/D/02232/06-202, los hechos ocurrieron la noche del 22 de junio de 2021 en la calle Bugambilia, colonia Santa Cruz Acalpixca, donde el imputado y otros sujetos agredieron a un hombre de 65 años para despojarlo de su inmueble y echarlo a la vía pública.

Iván Mejía