La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer el desglose del ejercicio presupuestal de la demarcación al 15 de noviembre de 2026, luego de que las agresiones registradas afuera del Congreso de la Ciudad de México impidieran su comparecencia ante legisladores.

A través de sus redes sociales, explicó que el presupuesto aprobado originalmente para este año fue de 4 mil 464 millones de pesos, pero tras ajustes ascendió a 4 mil 473 millones. De ese total, 3 mil 872 millones, equivalentes al 87 por ciento, se encuentran comprometidos en contratos vigentes y pago de personal, mientras que 2 mil 651 millones ya fueron desembolsados.

Sobre los 601 millones de pesos restantes, precisó que tienen compromisos previamente asignados, entre ellos 369 millones para sueldos y prestaciones de noviembre y diciembre, 136 millones para contratos pendientes y 66 millones correspondientes a gasto centralizado, además de impuestos y otros conceptos.

La edil detalló que 2 mil 528 millones de pesos se destinan al pago de trabajadores que realizan labores de servicios públicos, mantenimiento urbano, recolección de basura y atención de emergencias. También se asignan más de mil millones de pesos a servicios, 518 millones a obra pública y 325 millones a materiales e insumos para la operación de la alcaldía.

En materia de infraestructura, destacó que el presupuesto para obra pública pasó de 135 millones de pesos originalmente aprobados a 518 millones, derivado de recursos adicionales y del presupuesto participativo.

Como parte del Fondo de Repavimentación 2026, se destinaron 77.5 millones de pesos para trabajos en ocho colonias: Doctores, Obrera, Centro, Santa María Insurgentes, Ex Hipódromo de Peralvillo, San Simón Tolnáhuac, Tránsito y Condesa, proyectos que, aseguró, alcanzaron el 100 por ciento de avance físico al 15 de noviembre.

Asimismo, reportó que mediante el programa Brilla Cuauhtémoc, de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, se han rehabilitado y reparado más de 100 mil luminarias, mientras que con Renace Cuauhtémoc se han recuperado más de 500 espacios públicos.

Para el ejercicio fiscal 2027, Rojo de la Vega presentó una propuesta presupuestal de 4 mil 927 millones de pesos, equivalente a un incremento de 10.4 por ciento respecto al monto originalmente aprobado para 2026.

Argumentó que los recursos solicitados son necesarios para garantizar la continuidad de los servicios, cubrir incrementos salariales, prestaciones, insumos y costos operativos, así como responder a las necesidades de la demarcación.

La alcaldesa sostuvo que la publicación del desglose busca transparentar el uso de los recursos públicos y dar a conocer a los habitantes de Cuauhtémoc el destino del presupuesto y los resultados alcanzados durante el año.