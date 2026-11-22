Momentos de angustia y emergencia vivieron habitantes de un conjunto habitacional de tres torres, ubicado sobre Eje 8 Sur Popocatépetl, a la altura de Cerrada Portales, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, luego de que un incendio consumiera dos departamentos y provocara daños en un tercero.

El fuego comenzó en un departamento del piso 11 de la Torre B y se extendió hasta el doceavo nivel.

De manera preliminar, se presume que un cortocircuito en el área de lavado pudo haber originado el siniestro, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar las causas.

La emergencia movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de seguridad de la alcaldía, quienes trabajaron durante aproximadamente dos horas y media para controlar las llamas.

Las labores se complicaron debido a las condiciones de acceso al inmueble, integrado por tres torres y alrededor de 200 departamentos.

Durante el operativo también fueron rescatados 20 animales de compañía

Más de 250 familias fueron desalojadas

Como medida preventiva, más de 250 familias fueron desalojadas y concentradas en una zona segura, mientras los equipos de emergencia realizaban las maniobras para evitar que el fuego continuara propagándose.

Durante el operativo también fueron rescatados 20 animales de compañía.

Mientras dos elementos de la Policía Bancaria e Industrial, pertenecientes al programa Blindar BJ, fueron atendidos por intoxicación, luego de participar en las labores de apoyo a los habitantes.

Asimismo, un vecino fue valorado por paramédicos de Protección Civil debido a una crisis nerviosa, mientras otros residentes presentaron momentos de angustia ante la emergencia.

El licenciado Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez, informó sobre la atención brindada por las autoridades y las acciones implementadas durante la emergencia.

“Se dio este incendio a las once de la mañana con cincuenta minutos aproximadamente, llegaron los servicios de emergencia de Protección Civil de Benito Juárez y el cuerpo de Bomberos, se empezó a atender el incidente, en total tenemos 200 personas evacuadas, seis personas estuvieron en valoración de los residentes de los edificios, dos de personal de blindar de BJ son atendidos por intoxicación y no hubo necesidad de trasladar a nadie”, detalló el funcionario.

“También se recatarían 15 animales de compañía entre perros y gatos y están siendo atendidos en una veterinaria que gentilmente un vecino de aquí a la vuelta nos está haciendo el favor de atenderlos”, agregó.

Uno de los habitantes del conjunto habitacional relató los momentos de tensión que vivieron al percatarse del incendio, así como la manera en que fueron evacuados ante el riesgo de que las llamas alcanzaran otros departamentos.

Yo vivo en la Torre A, es la que está a lado de la que se incendió, que es la Torre B, yo empecé a escuchar por la parte interna gritando la gente que se estaba incendiando el edificio y pues fue un susto tremendo”, así lo narró Salvador Arrieta, vecino del condominio.

-¿Qué hizo usted en ese momento?

“En ese momento le avisé a mi familia y ya nos bajamos por las escaleras, bajar 13 pisos es pesado”, agregó.

Debido a la magnitud del incendio, Eje 8 Sur Popocatépetl permaneció cerrado a la altura de Cerrada Portales, mientras los cuerpos de emergencia realizaban los trabajos correspondientes.

El siniestro dejó dos departamentos consumidos por completo y un tercero con daños en el acceso, además de cientos de personas que tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas.