Brugada supervisa atención a afectados por granizada en Cuajimalpa

La jefa de Gobierno Clara Brugada recorrió la colonia San José de los Cedros, en la alcaldía Cuajimalpa, junto con vecinos afectados por la intensa tormenta, acompañada de granizo, que azotó la zona poniente de la Ciudad de México la tarde y noche del lunes.

El fenómeno meteorológico dejó en la alcaldía Cuajimalpa severas afectaciones por inundaciones y deslaves.

De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, la precipitación registrada durante la tormenta dejó alrededor de 10 millones de metros cúbicos de agua en la capital del país, de los cuales cerca de 3.5 millones cayeron únicamente en Cuajimalpa, una de las demarcaciones más golpeadas por la tormenta.

En un censo preliminar, se reportan 45 viviendas afectadas por inundaciones de hasta 50 centímetros.

Durante el recorrido, Clara Brugada supervisó las labores de atención a los damnificados y la evaluación de daños en viviendas y espacios públicos, además de coordinar con las distintas dependencias capitalinas las acciones de limpieza y desazolve.

En calles de las zonas afectadas, como San José de los Cedros, maquinaria pesada continúa con el retiro de lodo, basura y muebles que resultaron pérdida total.