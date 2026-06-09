Crisis hídrica y crecimiento desmedido asfixian a Iztapalapa 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mitigar la escasez de agua, Iztapalapa enfrenta una crisis estructural que mantiene a miles de familias en condiciones de marginación. La alcaldía, administrada por Almeida Alavez Ruiz, la más poblada de la Ciudad de México, lucha contra un crecimiento urbano que ha erosionado sus recursos básicos, dejando a su población con un acceso al agua significativamente inferior al promedio capitalino.

La red de agua potable en la demarcación padece de baja presión y deficiencias severas en su distribución. Esta situación obliga a gran parte de la ciudadanía a depender del tandeo y del suministro mediante pipas para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con datos de Arias Consultores, la escasez hídrica se posiciona como la segunda mayor preocupación vecinal en Iztapalapa, representando el 21.7% de las demandas, solo superada por la inseguridad.

La brecha es alarmante: mientras que en el resto de la Ciudad de México el consumo promedio ronda los 500 litros diarios por habitante, en Iztapalapa la cifra se reduce a apenas 127.23 litros.

Ante este panorama, ante la solicitud del Congreso capitalino de construir un pozo de infiltración de agua pluvial en el Centro de Educación Ambiental “Yautlica”, en la Sierra de Santa Catarina, para fortalecer la recarga de los mantos freáticos y mitigar inundaciones durante la temporada de lluvias, la Oficina de Resiliencia Urbana señala que la urbanización descontrolada ha provocado la pérdida de cerca del 40% de la vegetación en este sitio, y la sobreexplotación del acuífero impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.

Aunque la alcaldesa, Almeida Alavez Ruiz, ha declarado que su administración ha priorizado obras de drenaje, renovación de redes, desazolve y reparación de fugas, la percepción ciudadana refleja un descontento persistente. La encuesta de Arias Consultores señala que el 24.5% de la población desaprueba el trabajo realizado por la actual gestión en la alcaldía.