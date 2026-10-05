Ley catastral no aumentará el predial; busca cobrar a quienes no pagan

Con la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no aumentará el impuesto predial; lo que se busca es hacer más eficaz su cobro y cerrar el paso a la evasión en el cumplimiento de este gravamen, cercano al 50 por ciento, afirmó Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó que la iniciativa, presentada por el Gobierno federal, no crea ni incrementa impuestos, sino que “pretende modernizar los sistemas catastrales” y fortalecer los mecanismos para que quienes están obligados a pagar el predial efectivamente lo hagan.

“Es como la evasión fiscal, lo que estamos haciendo es no aumentar o crear nuevos impuestos, sino exigir a todos los ciudadanos que paguen sus impuestos”, sostuvo.

Monreal reconoció que la propuesta genera una discusión sobre el federalismo y las facultades de los municipios, pero insistió en que no tiene como propósito elevar de manera inmediata o abrupta el predial.

En palabras llanas, dijo, se trata de que los municipios sean más eficaces en el cobro y de que no existan excepciones para quienes tienen adeudos.

“Si usted tiene una casa en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y no paga predial, pues ahora le van a decir: pague el predial. Si tiene una casa y tiene tres años que no paga, no se justifica. Ahora habrá mecanismos para exigir que pagues el predial”, ejemplificó.

La iniciativa plantea establecer criterios y herramientas comunes para la gestión de los catastros, además de mecanismos para vincular la información catastral con los registros públicos de la propiedad y mejorar la identificación de los inmuebles en todo el país.

De acuerdo con un análisis presentado por Monreal, la propuesta tiene un enfoque administrativo y de coordinación, por lo que no faculta al Gobierno federal para gravar directamente la propiedad inmobiliaria.

Además, mantiene intacta la atribución de los municipios prevista en el artículo 115 constitucional en materia de predial, así como la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos municipales.

El problema, reconoció Monreal, está en la baja eficacia recaudatoria.

Actualmente, la recaudación catastral alcanza apenas alrededor de 52.5 por ciento, mientras que sólo 42 por ciento de los municipios cuenta con mecanismos de pago electrónico del predial, dijo.

“No es con el ánimo de subir el predial de manera inmediata o abrupta, sino tener mayor control y mayor orden del municipio, de la Federación y también que no haya excepciones al pago del predial”, insistió.

La iniciativa podría llegar al pleno de la Cámara de Diputados entre este martes y miércoles para su discusión y eventual aprobación, de acuerdo con Monreal, junto a otras tres iniciativas que consideró preferentes, entre ellas la de la Nueva Ley Aduanera.

Está ultima, prevé aplicar multas de hasta el cien por ciento del valor de la mercancía a quienes cometan irregularidades graves relacionadas con el llamado "huachicol fiscal", contrabando y evasión de impuestos en combustibles.