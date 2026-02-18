Coyoacán participa en simulacro para fortalecer cultura de prevención
Las unidades de la Base Escudo realizaron labores de monitoreo en colonias y unidades habitacionales
La alcaldía Coyoacán participó en el primer Simulacro Metropolitano 2026.
El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que estas acciones refrendan el compromiso de su administración con la cultura de la prevención y la protección civil.
“En Coyoacán trabajamos todos los días para mejorar la seguridad, optimizar nuestra infraestructura, reforzar protocolos y garantizar que nuestros servicios de emergencia estén siempre listos”, dijo.
En el ejercicio de protección civil participó el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma.
“Es algo vital en una ciudad lacustre donde tenemos ocho mil volcanes en el Eje Neovolcánico y una sismicidad elevada, sufrimos problemas de suelo, movimientos diferenciales que hace que uno tenga que estar alerta para salvar vidas”, expresó.
El alcalde dijo que la solidaridad comunitaria y el aprendizaje permiten responder mejor ante cualquier eventualidad.
Tras la evacuación de los edificios públicos, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía.
También participó Juan José García, subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la capital.
Las unidades de la Base Escudo realizaron labores de monitoreo en colonias y unidades habitacionales, además de la supervisión de instalaciones consideradas vitales y estratégicas para la operación de servicios.
Brigadas comunitarias reportaron el estado de sus zonas, confirmando que no se registraron daños ni afectaciones en la alcaldía.
*DRR*