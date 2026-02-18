Detienen a dos sujetos por robar computadora a representante de Banda Guasaveña

Elementos policiacos detuvieron a dos sujetos, quienes fueron señalados del robo de una mochila con una computadora portátil a un representante de la Banda Guasaveña, quien se encontraba comiendo con Tano Elizalde, hermano del cantante Valentín Elizalde, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El denunciante, de 41 años de edad, informó que mientras comía en el restaurante de un hotel, ubicado en la colonia Escandón, se percató que le faltaba una mochila donde llevaba su computadora portátil y accesorios, observó a un hombre salir apresuradamente del lugar para abordar un vehículo color negro donde ya lo esperaba otro sujeto.

Tras el reporte, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda y localizaron el automóvil en la calle Agrarismo, esquina con Viaducto Miguel Alemán. Al marcarles el alto, el conductor intentó evadir la acción policial; sin embargo, fueron interceptados metros adelante.

Foto: Especial

Durante la revisión preventiva, los policías aseguraron la mochila color negro con la computadora portátil en su interior. En el lugar, el conductor manifestó que trabajaba como chofer por aplicación.

Los sospechosos identificados como José Luis “N”, de 72 años, y a Edgar Gerardo “N”, de 40 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, Edgar Gerardo “N” cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado calificado en grado de tentativa y cohecho en 2017.

