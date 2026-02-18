Arzobispo Carlos Aguiar encabeza  imposición de ceniza en iglesia de Tlalpan 

Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, encabezó la misa de imposición de ceniza, en la Parroquia de María Auxiliadora, en la colonia Ejidos de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

“La cuaresmaes el tiempo favorable para encontrarnos con Dios, como nos lo pide San Pablo en la segunda lectura, tanto personal, es decir, el encuentro de cada uno de nosotros, como el comunitario, el encuentro que estamos haciendo aquí hoy. Descubrir con sincero corazón, qué hemos hecho bien, de qué cosas nos podemos alegrar por habernos comportado así y también en qué hemos fallado, donde nos hemos equivocado”.

LA imposición de la ceniza, se realizó tanto en templos como en espacios públicos de la Ciudadde México Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Resaltó que las cenizas son producto de una quema, que de igual manera espera en que todas las cosas malas que se han hecho se quemen y desaparezcan y resurja nuestro corazón como Dios quiere.

“La cuaresma es el tiempo oportuno para revisar nuestra conducta y descubrir lo que Dios espera de nosotros, así nos prepararemos para vivir la Semana Santa, en un encuentro con Cristo, que ha dado su vida para mostrarnos el camino a seguir y llegar al final de esta vida terrena, a la casa del Padre”, agregó el Cardenal.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Con la llegada de esta fecha, se marca el inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma para la Iglesia Católica.

Como signo de cercanía pastoral y evangelización en salida, la Arquidiócesis mencionó que la imposición de la ceniza, se realizó tanto en templos como en espacios públicos de la Ciudad de México, ello, con el fin de llevar este signo de conversión, esperanza y reconciliación a la vida cotidiana de las personas.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

*DRR*