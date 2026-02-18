Simulacro metropolitano fue un éxito rotundo: Clara Brugada

El Primer Simulacro Metropolitano 2026, realizado de manera coordinada entre la Ciudad de México y el Estado de México, “fue un éxito rotundo”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al destacar que en el ejercicio participaron más de 8.2 millones de personas.

Tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas, la mandataria capitalina salió de Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo, desde donde se trasladó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), donde encabezó una reunión del Comité de Emergencias con integrantes de su gabinete y representantes de los tres niveles de Gobierno.

Ahí, Brugada subrayó que este tipo de ejercicios fortalecen la preparación ciudadana ante un escenario real.

“Fue un éxito rotundo, estos simulacros nos ayudan a estar vez más preparados”, sostuvo.

De los 13 mil 998 altavoces instalados en la ciudad, funcionaron 13 mil 786, lo que representa una efectividad del 98.53 por ciento.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno señaló que la alerta fue activada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, difundida por los altavoces del C5 y respaldada por el Gobierno federal mediante notificaciones a teléfonos celulares.

“Esto demuestra la eficacia de la coordinación interinstitucional”, señaló.

El tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, aunque reconoció que la meta es reducirlo con la práctica constante.

Participación de todos los sectores

Insistió en que la Ciudad de México y el Estado de México conforman una sola zona metropolitana con retos comunes.

“Compartimos problemáticas y debemos compartir soluciones, sin fronteras”, expresó.

En el simulacro participaron más de cinco mil funcionarios públicos distribuidos en cuatro estructuras operativas: Comité de Emergencia;mConsejos de Protección Civil en las 16 alcaldías; 72 coordinaciones territoriales y los mil 17 cuadrantes de seguridad.

Foto: Especial

En el sector educativo se sumaron tres mil 980 escuelas, con un millón 276 mil 211 personas, además de 13 universidades que concentraron 256 mil 850 participantes.

Brugada resaltó también la presencia de representantes de la FIFA como invitados especiales en el Comité de Emergencias, rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Escenarios de rescate

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, reportó que a nivel metropolitano participaron 33 mil 804 inmuebles, de los cuales 23 mil 560 fueron privados y 10 mil 244 públicos. En la capital se contabilizaron 21 mil 594 edificios.

Urzúa añadió que se montaron escenarios de rescate en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, con demostraciones de rescate vertical, extracción vehicular y evacuación aeromédica

En materia de seguridad, el secretario Pablo Vázquez Camacho señaló que se desplegaron 16 mil 451 elementos, apoyados con más de mil 600 vehículos, grúas, ambulancias, unidades de rescate y sobrevuelos de los helicópteros del agrupamiento Cóndores.

Foto: Especial

El protocolo también se activó en toda la Red de Movilidad Integrada: Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y RTP. Los trenes de las 12 líneas del Metro detuvieron su marcha por tres minutos antes de reanudar operaciones.

Además, participaron instituciones de salud, dependencias federales y empresas estratégicas como Pemex, CFE y fuerzas armadas, que aplicaron planes de auxilio como el DN-III-E.

Con este ejercicio, autoridades capitalinas insistieron en que la zona metropolitana avanza hacia una cultura de prevención más sólida, con coordinación amplia y protocolos cada vez más afinados ante emergencias sísmicas.

