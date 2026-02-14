Coyoacán se prepara para recibir a miles de turistas por Mundial 2026

Con obra pública que perdura, actividades deportivas, turísticas y culturales, además de su excelente gastronomía, Coyoacán se alista para recibir a más de un millón y medio de visitantes, que se sumarán a los 650 mil habitantes de la demarcación, durante la próxima copa de futbol.

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán destaca, en entrevista con Excélsior, que este año será la tercera ocasión en que la inauguración se lleve a cabo en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte (1970, 1986 y 2026), lo que representa un hecho de mayor compromiso por el número de visitantes que asistirán a este icónico lugar y una cantidad mayor que la disfrutarán en sus calles, negocios o plazas públicas.

“Los restaurantes van a tener alta demanda, los mercados, la oferta cultural, lo que representa a nivel historia y se está reforzando la obra pública que desarrollamos. Las personas que nos vengan a visitar se llevarán una muy buena impresión de Coyoacán y se convertirán en nuestros embajadores en otros estados y en otros países y para que más personas vengan. En 1986, con esa copa del mundo, nosotros fuimos punta de lanza y vinieron más turistas, esta es la gran oportunidad que tenemos”

El alcalde que repitió en el cargo este 2024 por el respaldo electoral de los ciudadanos, luego de un trienio iniciado en 2021, destaca el plan integral de obra pública y renovación de la infraestructura que han emprendido, como la intervención de 75 escuelas, 22 mercados, gimnasios y deportivos; reconstrucción de banquetas, pavimentación, cambio de redes de drenaje y agua potable, nueva iluminación, pintura en fachadas y poda, entre otras acciones.

“Hicimos un plan integral, hacer obra pública que perdure para siempre no solo para los cinco partidos del mundial. Coyoacán debía tener esta transformación, este nuevo rostro en el que el ciudadano se sintiera en una calle repavimentada, pero iluminada, con más seguridad, que provoque que el ciudadano se sienta orgulloso de ser coyoacanense”, expresó.

De la mano del gobierno federal y el de la Ciudad de México, Coyoacán atiende el tema de la seguridad, vital para los ciudadanos de esta alcaldía. Para esta misión se renovaron 40 patrullas, lo que entre otras acciones han permitido lograr indicadores a la baja, 26 por ciento en la incidencia delictiva general.

“Cuando llegamos a la alcaldía estábamos en el lugar 14 de 16 en inseguridad, en 2025 gracias a la coordinación con la Guardia Nacional, la Marina, el Ejercito, con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hoy somos el 1 de 16 en baja del índice de delitos de alto impacto, sabemos que falta mucho, pero todos los días vamos a seguir trabajando”, resalto Giovani Gutiérrez.

Oferta mundialista

La alcaldía Coyoacán aprovechará la justa mundialista para reforzar su vocación histórica y artística. Además de una oferta turística y gastronómica para los miles de visitantes de hasta 80 países distintos que habrán de recorrer sus sitios públicos, incluso, desde este próximo 28 de marzo en que se reinaugura el llamado coloso de Santa Úrsula.

El punto focal de las reuniones y las actividades en torno al futbol será, desde luego, el centro de Coyoacán.

“En el Jardín Centenario vamos a tener la Casa de la Copa del Mundo, donde vamos a mostrar las camisetas de las 48 selecciones, los balones desde 1970 y representantes de embajadas, que en los distintos idiomas van a recomendar a sus connacionales los sitios para comer, divertirse, conocer, además de la asistencia consular”.

Y, con una gran tradición cultural, Coyoacán va a mostrar al mundo sus hombres y mujeres que son parte de su identidad.

“La mujer más cotizada del mundo es coyoacanense: Frida Kahlo. Nos representa, vamos a exponerla al mundo junto a todas las personas que han vivido en Coyoacán: Diego Rivera, Agustín Lara, Emilio ‘El Indio’ Fernández, Dolores del Rio, Salvador Novo, entre otros. Pero también, la señora Juanita del mercado verde, el señor Pedro del mercado de la bola”.

La propuesta cultural incluye otros espacios artísticos, como el museo de las Intervenciones, en Churubusco; el Museo Nacional de Artes Populares, el Anahuacalli, el Museo Frida Kahlo, la Parroquia de San Juan Bautista y sus barrios tradicionales, como el del Niño Jesús, la Candelaria, San Francisco Culhuacán, Santa Úrsula, los Pedregales, Los Reyes y Santo Domingo.

“Tenemos mucho que presumir y que dar al mundo, la oferta cultural y deportiva, gastronomía. Coyoacán es de clase mundial”, sostuvo.

