Sujeto escapa de clínica psiquiátrica y asesina a su abuela en Azcapotzalco

Un sujeto que escapó de un centro de atención psiquiátrica asesinó a dos adultos mayores al interior de un domicilio en la calle Leopoldo Blakaller, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco; el presunto responsable fue detenido.

Fue la tarde de este miércoles cuando ingresó a dicho domicilio y atacó a su abuela con un cuchillo en varias ocasiones, el hermano de la mujer quiso intervenir; sin embargo, también fue atacado con el arma blanca.

Al arribar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, una mujer les refirió que al interior se encontraban dos de sus familiares con heridas en el cuerpo y permitió el acceso de los uniformados que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que arribaron al punto solo pudieron diagnosticar a los dos adultos mayores sin signos vitales por lesiones con arma punzocortante.

El responsable aún encontraba en las escaleras del patio, con el cuchillo entre sus manos y, en una rápida acción, lo detuvieron y trasladaron al Ministerio Público correspondiente.

La SSC informó que personal pericial acudió para realizar el levantamiento de los cuerpos, así como el inicio de las indagatorias.

