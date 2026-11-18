Con el objetivo de preservar la fauna urbana y restaurar los ecosistemas locales, un total de 27 patos fueron reintegrados a su hábitat natural en el lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en la alcaldía Coyoacán, tras permanecer seis meses bajo resguardo y atención veterinaria mientras se ejecutaban labores de saneamiento del cuerpo de agua.

La acción fue encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, acompañado por la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mónica Alegre González, y la directora general de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mónica Garduño Ballesteros, en coordinación con la Secretaría de Marina, Semarnat, Profepa y Sedema.

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Durante la liberación, Gutiérrez Aguilar subrayó que el saneamiento del embalse fue posible gracias al personal y equipo de la Marina, anunciando además la instalación de aireadores para oxigenar el agua y la próxima puesta en marcha de una nueva cascada, obras que complementan la colocación de un muro gavión, la rehabilitación de miradores, juegos infantiles, luminarias y la pista de atletismo.

“Ya tenemos de regreso a nuestros patos y aparte con equilibrio de género para que tuviéramos armonía con nuestra fauna”, expresó el mandatario local, exhortando a los visitantes a no alimentar a las aves —labor que asumirá la alcaldía—, evitar tirar basura y pasear a sus perros con correa.

Por su parte, la titular de la BVA, Mónica Garduño Ballesteros, precisó que los ejemplares fueron entregados en óptimas condiciones de salud, con identificación individual para su seguimiento y bajo una proporción equitativa de hembras y machos que evitará disputas territoriales y lesiones.

En tanto, la procuradora ambiental Mónica Alegre González destacó la revisión integral de especies como tortugas en conjunto con Profepa y convocó a la ciudadanía a vigilar el recinto: “Necesitamos que ustedes, como vecinos, tengan los ojos puestos en el cuidado de ellos”, llamado al que se sumó la cuidadora comunitaria Gisela Hernández al recordar que los animales “son los que le dan vida al parque”.