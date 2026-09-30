Recuperan viviendas y espacios públicos en la alcaldía Cuauhtémoc en alianza con la Fundación del Dr. Simi

En beneficio de más de dos mil habitantes, la alcaldía Cuauhtémoc y la Fundación del Dr. Simi formalizaron la entrega de trabajos de rehabilitación urbana e infraestructura social en las colonias Paulino Navarro y Vista Alegre, como parte de la estrategia “Colonia Simi”.

Durante el evento encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y Víctor González Herrera, presidente de la Fundación del Dr. Simi, se detalló la intervención en 350 viviendas de la colonia Paulino Navarro. Las obras abarcó una superficie de 56 mil 588 metros cuadrados destinados a pintura e impermeabilización.

Adicionalmente, el proyecto incluyó apoyos asistenciales: 350 familias fueron integradas al programa bimestral de despensas de la organización beneficiando a unas 1,750 personas, sumado al despliegue de brigadas médicas y la donación periódica de medicamentos.

En cuanto a la infraestructura comunitaria, se rehabilitaron el Parque Pípila —donde se instalaron luminarias, se repararon juegos infantiles y se habilitó un área canina— y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”, ubicada en Vista Alegre, mediante trabajos de mantenimiento en salones y accesos.

Rojo de la Vega destacó que la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada permite potenciar el alcance presupuestal para dignificar la demarcación.

"Lo público debe ser lo más bonito y mejor cuidado; necesitamos regresarles los espacios que siempre les han pertenecido", afirmó la edil, quien precisó que en su gestión se han intervenido más de 500 espacios en las 33 colonias de la alcaldía.

Al acto acudieron también Astrid García Gallegos, directora de la Fundación, junto con funcionarios locales como María del Carmen Molina Ramírez y Mauricio González González.