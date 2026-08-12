Estiman derrama de más 6 mil millones de pesos por regreso a clases en CDMX
Útiles escolares, electrónicos y uniformes encabezarán la lista de los productos más vendidos, detalló la Confederación Patronal de la República Mexicana en CDMX
La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de 6 mil 143 millones de pesos por el regreso a clases. Útiles escolares, electrónicos y uniformes encabezarán la lista de los productos más vendidos, agregó en un comunicado. Y consideró que representa una oportunidad para fortalecer el mercado interno.
“El regreso a clases representa una oportunidad para fortalecer el mercado interno y respaldar a las empresas locales, particularmente a las micro y pequeñas unidades económicas, que generan la mayor parte del empleo en la capital”, señaló.
En 2026 el regreso a las aulas beneficiará a 40 mil 189 establecimientos. De los cuales el 81.5 por ciento corresponde a microempresas, 13.7 a pequeñas empresas, 2.9 a medianas y 1.9 a grandes establecimientos. “Lo que confirma la importancia de esta temporada para el fortalecimiento del comercio en pequeño”, consideró el organismo empresarial.
El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que el regreso a clases representa un impacto positivo para más de 220 mil personas que laboran en empresas beneficiadas por el dinamismo que proporciona el fin de las vacaciones de verano y el regreso a las escuelas.
“Es importante mencionar que el gasto promedio de las familias capitalinas por cada estudiante oscilará entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos, considerando la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros y otros artículos indispensables para el inicio del ciclo escolar, esto representa un esfuerzo muy importante para las familias capitalinas” indicó a través del comunicado.