Estiman derrama de más 6 mil millones de pesos por regreso a clases en CDMX

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de 6 mil 143 millones de pesos por el regreso a clases. Útiles escolares, electrónicos y uniformes encabezarán la lista de los productos más vendidos, agregó en un comunicado. Y consideró que representa una oportunidad para fortalecer el mercado interno.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

“El regreso a clases representa una oportunidad para fortalecer el mercado interno y respaldar a las empresas locales, particularmente a las micro y pequeñas unidades económicas, que generan la mayor parte del empleo en la capital”, señaló.

En 2026 el regreso a las aulas beneficiará a 40 mil 189 establecimientos. De los cuales el 81.5 por ciento corresponde a microempresas, 13.7 a pequeñas empresas, 2.9 a medianas y 1.9 a grandes establecimientos. “Lo que confirma la importancia de esta temporada para el fortalecimiento del comercio en pequeño”, consideró el organismo empresarial.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que el regreso a clases representa un impacto positivo para más de 220 mil personas que laboran en empresas beneficiadas por el dinamismo que proporciona el fin de las vacaciones de verano y el regreso a las escuelas.

“Es importante mencionar que el gasto promedio de las familias capitalinas por cada estudiante oscilará entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos, considerando la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros y otros artículos indispensables para el inicio del ciclo escolar, esto representa un esfuerzo muy importante para las familias capitalinas” indicó a través del comunicado.