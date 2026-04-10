¿Sin boleto para el Mundial? Grupo Modelo regalará 500 entradas y así puedes conseguirlas

El Mundial de 2026 en el que México es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá está próximo a inaugurarse y si aún no cuentas con boletos para los partidos que se disputarán en alguna de las tres sedes en el país: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León puedes tener oportunidad de ganarte una entrada.

Grupo Modelo anunció una serie de acciones para que el Mundial se viva en grande en el país, donde el futbol es uno de los deportes con más seguidores. Entre las medidas que dio a conocer este viernes se incluyen 500 boletos gratis para vivir los partidos directamente desde el estadio, en alguna de las tres ciudades sedes.

"Regalaremos 500 boletos para la Copa Mundial para los partidos que se llevarán a cabo en el país. Serán asignados por el gobierno federal", dio a conocer Daniel Cocenzo, presidente de la empresa cervecera ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

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¿Cómo se repartirán los 500 boletos gratis?

Los 500 boletos serán completamente gratuitos y serán repartidos entre los ganadores de los torneos del Mundial Social, estrategia emprendida por el gobierno federal para llevar la fiesta mundialista a cualquier rincón del país a través de 74 mundialitos y copas deportivas de distintas categorías.

Además de ser los ganadores de los torneos del Mundial Social, para poder obtener uno de los 500 boletos se deberá ser mayor de edad.

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Pantallas móviles en los 32 estados

Inspirados en las tradicionales Caravanas Corona, que se implementaron entre 1958 y 1982 y llevaron cine a comunidades de todo el país durante décadas, la empresa cervecera implementará un esquema moderno de pantallas móviles que recorrerán los 32 estados.

Estas unidades se instalarán en plazas públicas, parques, explanadas y zonas de difícil acceso para que miles de familias disfruten gratuitamente los partidos del Mundial.

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Darán licencias a negocios para transmitir todos los partidos

Como parte de la fiebre mundialista y que millones de mexicanos no se pierdan ningún detalle de la Copa del Mundo en la que México será sede por tercera ocasión, Grupo Corona equipará y otorgará licencias a restaurantes, fondas y otros negocios para que transmitan todos los partidos del Mundial que está próximo a inaugurarse.

El directivo de Corona detalló que serán 35 mil licencias las que dará para la transmisión de los partidos y también dotará a los negocios con televisiones, mobiliarios y refrigeradores, a fin de que restaurantes y fondas se conviertan "en el estadio de la colonia y comunidades".

Impulso al consumo responsable durante el Mundial

Para promover un consumo responsable de alcohol, Grupo Modelo anunció que capacitará a vendedores de cerveza en los estadios y otros establecimientos para que no se haya venta a menores de edad.

El objetivo es generar un ambiente seguro, familiar y respetuoso, donde el disfrute del futbol no ponga en riesgo a las personas ni a las comunidades.

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