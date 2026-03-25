Revés a convenio de taxistas con Uber; Semovi afirma que no hay autorización

No existe autorización vigente que permita la integración del servicio de taxis concesionados a plataformas como Uber, por lo que reforzará la supervisión y aplicará sanciones de casi 47 mil pesos a quienes cometan irregularidades, indicó la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México.

Actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares”, indicó la secretaría capitalina en una ficha informativa.

La dependencia hizo un llamado a los concesionarios a evitar irregularidades.

Se exhorta a las personas concesionarias a no realizar procesos de incorporación, ya que se trata de esquemas no regulados que pueden afectar su situación legal y operativa”, advirtió.

La Semovi adelantó que reforzará la supervisión y aplicará sanciones de hasta casi 47 mil pesos.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

“La Secretaría reforzará la supervisión y aplicará las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la normativa vigente, con multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización”, señaló.

En su ficha informativa, la dependencia indicó que identificó una campaña de difusión por parte de plataformas digitales dirigida a personas concesionarias del servicio de taxi en la Ciudad de México, invitándolas a incorporarse a sus aplicaciones.

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