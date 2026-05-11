Caen tres presuntos narcomenudistas en Azcapotzalco

Elementos policiacos detuvieron a Rosa “N”, Jesús “N” y Genaro “N”, presuntamente vinculados a la venta y distribución de narcóticos en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

La detención ocurrió durante patrullajes de reforzamiento en la colonia Santa Catarina, donde policías observaron a una mujer que intercambiaba bolsitas similares a las utilizadas para la distribución de droga por dinero en efectivo sobre la calle Tlaltenco.

Al notar la presencia policial, la mujer y dos hombres intentaron escapar, lo que desató una persecución que concluyó calles adelante, donde fueron interceptados.

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron dos armas de fuego cortas, cargadores abastecidos, bolsas con marihuana a granel, dosis de posible cocaína y crystal, además de dos básculas grameras, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

También fueron hallados nueve paquetes de sábanas que quedaron asegurados junto con el resto de los objetos encontrados.

Los detenidos, una mujer de 51 años y dos hombres de 49 y 57 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las drogas aseguradas Foto: Especial

JCS