Critican taxistas acuerdo de unidades concesionadas con Uber en CDMX

Organizaciones de taxistas criticaron el convenio entre Uber México y MX Taxi para que unidades concesionadas en la Ciudad de México brinden servicio a través de la plataforma digital.

Los taxistas esperan el pronunciamiento de las autoridades en particular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) que hasta este miércoles no había emitido postura.

La Semovi dio a conocer el Programa de Sustitución de Taxi

Denis González, de taxistas Quetzales, consideró que el convenio viola la ley.

¿Es ilegal el convenio?

“La realidad es que es ilegal tal convenio ya que la Ley de Movilidad no contempla que Uber ni ninguna otra app enrole taxis, sería ilegal jurídicamente, por lo que se solicitará por escrito un posicionamiento oficial al respecto, además de que también las aplicaciones de taxis deben de estar registradas ante la Semovi”, consideró.

Edgar Merchand, de Taxistas Independientes, agregó que el convenio los tomó por sorpresa.

El vocero de MX Taxi, Erasto Vázquez, reconoció que lucharon muchos años contra Uber y las aplicaciones digitales Galo Cañas Rodríguez

Al igual que al sector completo del Taxi CDMX nos tomó por sorpresa el acuerdo anunciado entre dos empresas privadas. No fue consensado, no fue alianza gremial con privados”, indicó.

Y agregó que están esperando a Semovi para conocer su postura.

Al momento estamos analizando el tema, recabando información, solicitándola a Semovi, buscando acercamiento con los privados para conocer los alcances expresados de su parte y escuchando opiniones de nuestros agremiados para tener un panorama más claro acerca del anuncio”, señaló.

Merchand destacó que el anuncio se haya dado sin participación de las autoridades.

Estamos a la espera de la postura de Semovi para saber ¿Cuál es su injerencia? ante el golpe de autoridad y ‘gobierno alterno’ que está representando esta acción al parecer de manera unilateral entre dos empresas privadas”, acotó.

El convenio anunciado ayer

Este martes la empresa Uber México y MX Taxi, un grupo de transportistas con concesiones de la Semovi, anunciaron un convenio de colaboración con el que taxistas capitalinos aparecerán como una modalidad de servicio en la plataforma digital y los usuarios tendrán la opción de elegirlos.

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