Congreso CDMX impulsa salud para personas en situación de calle

El Congreso local aprobó una reforma para que el Sistema de Salud de la Ciudad de México impulse programas que promuevan el acceso a la salud integral de las personas en situación de calle, una población de alrededor de 3 mil personas en la ciudad, sin embargo, no se destinarán recursos adicionales para solventar esta política pública.

PERSONAS EN SITUACION DE CALLE VIVEN DEBAJO DEL MONUMENTO A LA REVOLUCION. LUIS ENRIQUE OLIVARES

La reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México, que se aprobó hoy establece en el artículo tercero transitorio que esas acciones se pagarán con los recursos que ya tiene la secretaría de salud local y “no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”.

No hay atención médica ni en casos de emergencia

El pasado 3 de mayo Excélsior publicó que la población en situación de calle en la Ciudad de México, carece de atención médica incluso cuando enfrenta situaciones de emergencia médica extrema.

Fue el caso de Daniel, originario de Culiacán, quien el pasado 17 y 18 de abril permaneció tirado en la banqueta sobre la calle de Cerro de Santa Isabel esquina con Avenida Taxqueña, frente a la Central de Autobuses del Sur, y a pesar de tener respiración entrecortada y dolor, el primer día la ambulancia no quiso llevárselo al hospital.

Excélsior observó que fue la insistencia de vecinas que no lo dejaron solo y llamaron una y otra vez a servicios médicos, que una ambulancia de la SSC finalmente lo llevó a un hospital el 18 de abril, sin embargo, uno de los paramédicos advirtió que el joven de alrededor de 30 años ya estaba agonizando y había pocas probabilidades de que sobreviviera.

No es ayuda social, debe ser constitucional

En la sesión de hoy, el diputado Haces Lago expresó que las personas en situación de calle “forman parte de nuestra ciudad, pero muchas veces son ignoradas. Ahí están en las banquetas, en los parques, bajo los puentes o fuera de estaciones del transporte público. Ellos y ellas son seres humanos y también tienen derecho a la salud”.

Y advirtió que “la calle no solo desgasta la ropa, también enferma, rompe la salud física, truena la salud mental, la calle también lastima la dignidad de muchas y de muchos ciudadanos. Las personas en situación de calle enfrentan infecciones respiratorias, desnutrición, enfermedades crónicas, problemas de salud mental y en muchos casos adicciones”.

Haces Lago expresó que las personas en situación de calle también enfrentan la discriminación y muchas veces no reciben atención “porque no tienen documentos, porque no tienen domicilio, porque no tienen recursos para trasladarse o porque simplemente se le trata como si su vida valiera menos”.

La mayoría de campamentos que atienden son en la alcaldía Cuauhtémoc, pero también hay en otras demarcaciones. Pável Jurado

Por esas circunstancias, dijo el diputado de Morena, se necesitaba una reforma a la ley de salud local que acerque la atención médica a quienes más lo necesitan.