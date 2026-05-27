Refuerzan seguridad en Centro Histórico con fusión de sectores policíacos

Autoridades capitalinas reforzaron la seguridad en el Centro Histórico, con la puesta en marcha de la nueva “Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico”, compuesta por 680 elementos policiales, apoyados en las más de siete mil cámaras conectadas al C5.

El polígono de actuación, en un perímetro de cinco kilómetros cuadrados, abarcará desde:

Eje 1 Norte

Avenida Circunvalación

Fray Servando

Izazaga

Arcos de Belén

Bucareli

Paseo de la Reforma

Avenida Hidalgo

Eje Central

Zócalo

Alameda Central

Bellas Artes

Garibaldi

Barrio Chino

Balderas

La Lagunilla

Barrio bravo de Tepito

Así se busca garantizar la seguridad e integridad de los más de tres millones de habitantes, trabajadores, visitantes y turistas, que a diario transitan por el corazón de la capital del país.

Foto: Especial

La nueva corporación cuenta con más de 680 policías, 45 patrullas y el apoyo de más de siete mil cámaras conectadas al C5, surge de la fusión de los sectores Centro y Alameda, que a partir de ahora operarán bajo “Mando Único”, encabezada por el inspector jefe Juan Luis Amaro López.

Estará integrada por 686 elementos y contarán con 45 patrullas para la atención de 20 cuadrantes”, explicó secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, durante el arranque oficial del operativo.

La unificación permitirá mejorar la supervisión territorial y una reacción más rápida ante emergencias, en una de las zonas más complejas, pero también estratégicas de la ciudad, dijo.

El eje central del nuevo dispositivo será operativos pie tierra, para optimizar la identificación de zonas de riesgo, horarios críticos y despliegues estratégicos, para reducir aún más los índices delictivos en el Centro Histórico”, aseveró la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Destacó que entre 2018 y 2025 se logró reducir 80 por ciento de los delitos de alto impacto en el Centro Histórico.

“En el 2018, se cometían 3.5 delitos de alto impacto: homicidios, robos de distinto tipo, lesiones dolosas, entre otros, al día. Mientras que en 2025, el promedio de delitos de alto impacto en el Centro Histórico fue de 0.7, mucho menos que un delito diario”, expresó previo al banderazo de salida realizado en la bocacalle 20 de Noviembre y el circuito peatonal Plaza de la Constitución.

Foto: Especial

Con este nuevo esquema organizativo de la policía para el Centro Histórico, la identificación de patrones que se llevan a cabo de algunas situaciones de inseguridad, horarios de riesgo, zonas prioritarias que hay que cuidar, despliegues operativos, permitirán realizar patrullajes cada vez más inteligentes y efectivos, que permitan enfrentar y disminuir la inseguridad que se pueda presentar”, añadió la mandataria capitalina,

Portarán chamarra fluorescente

Como parte de la estrategia, los elementos portarán una chamarra color amarillo, fluorescente , con la leyenda “Policía Centro Histórico” en la espalda, con el propósito de que comerciantes, turistas y residentes puedan identificarlos rápidamente entre la multitud.

El azul de la policía se pierde entre el tumulto de la gente, entre trajes negros se pierden. Así que definimos que los elementos que van a estar encargados de vigilar el centro histórico puedan identificarse rápido, puedan ser visto por los visitantes, trabajadores, comerciantes, por todos los que viven, habitan, trabajan, comercian aquí, para que rápidamente puedan ser identificados y puedan pedir ayuda”, detalló.

Brugada convocó a los nuevos elementos, a trabajar cada día por la seguridad de quienes viven y convergen en la zona centro.

Foto: Especial

Hagamos que ningún comerciante abra su negocio con miedo, que cualquier trabajador o trabajadora pueda regresar tranquilo a casa, sabiendo que el Centro Histórico es seguro, que cada visitante se lleve la imagen de una ciudad segura y orgullosa de su historia, esa es la tarea”, concluyó.

La nueva UPC forma parte de un plan integral de 100 acciones para el rescate y florecimiento del Centro Histórico, algunas de las cuales ya iniciaron.

Como la instalación de siete mil luminarias, la nueva ruta turística “Las Heroínas” y proyectos de más de tres mil viviendas para repoblar la zona.