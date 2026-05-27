CDMX tendrá la mayor videovigilancia de todo el Mundial: Titular del C5

Será la primera ocasión que la Ciudad de México sea videovigilada durante un Mundial de fútbol, indicó el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés.

C5 en CDMX.

Durante su participación en la firma de convenio entre el C5 y la Coparmex CDMX para incorporar las cámaras de videovigilancia de las empresas al C5, indicó que en los mundiales de 1970 y 1986 no existía esta tecnología y ahora la capital cuenta con 119 mil 640 cámaras, lo que la convierte en la sede con más videovigilancia de todo el Mundial.

Nueva York en segundo lugar

En segundo lugar, se encuentra Nueva York que tiene unas 80 mil cámaras, dijo.

“Ya tenemos 119 mil 640 cámaras, o sea, ya llegamos, a dos semanas del Mundial, a ser la ciudad más videovigilada de las que participan en el Mundial y de todo el continente”, dijo.

Faltan más cámaras

Sin embargo, Guerrero Chiprés indicó que se necesitan más cámaras y por eso están firmando convenios con la iniciativa privada para agregar sus equipos a la vigilancia de la capital.

C5

“No es suficiente si la gente no participa, si la comunidad no se apropia de la estrategia de seguridad y las lógicas de autocuidados. Y eso incluye también adquirir cámaras”, señaló.

Indicó que la Coparmex CDMX se suma a otros organismos en el Valle de México como Canadevi, Canaco o empresas como Oxxo o Walmart que se han integrado al programa Aliado C5.

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Y dijo que la metas sería alcanzar a la ciudad de Londres en donde el Gobierno cuenta con 130 mil cámaras, pero la iniciativa privada y la sociedad civil aportan otras 550 mil.