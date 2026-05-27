Elementos de Semar resultan heridos por flamazo en AICM

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio a conocer que, derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina, situación que fue controlada de manera inmediata por el propio personal.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Semar destacó que resultado del incidente, algunos elementos navales presentaron lesiones y quemaduras de diversa consideración, por lo que recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica correspondiente.

No hubo riesgo a la población

Ninguno de los elementos se reporta en situación crítica. Es importante precisar que no se registró un incendio mayor ni existe riesgo para la población o las instalaciones aledañas.

La Secretaría de Marina mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado y realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas del incidente.