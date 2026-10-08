Brugada reprueba agresión a policías de Tránsito durante operativo en Madero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó la agresión sufrida por dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles del Centro Histórico.

La rápida intervención de las autoridades permitió la detención de siete personas presuntamente involucradas en los hechos, originados durante un operativo permanente para retirar motocicletas que obstruyen calles peatonales.

No permitiremos que la violencia sea una respuesta al cumplimiento de la ley. Toda nuestra solidaridad y respaldo a los policías agredidos", expresó la mandataria capitalina a través de sus redes sociales.

Brugada Molina informó que se encuentra pendiente del parte médico de los policías lesionados, quienes se reportan con una evolución positiva.

Asimismo, subrayó que en la capital del país el orden público, la convivencia pacífica y el respeto a la ley deben prevalecer por encima de cualquier acto de violencia.

Los agentes de Tránsito fueron agredidos por una turba que logró tirarlos al piso y golpearlos en el suelo, así como a un trabajador de seguridad privada que intento ayudarlos.

Ante esta situación, más elementos de la SSC acudieron a la esquina de las calles Madero y Motolinia para auxiliar a sus compañeros y calmar la situación, en el lugar detuvieron a siete jóvenes, quienes estarían involucrados directamente en la golpiza, así como otros que quisieron evitar su detención.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se analizan las imágenes de la agresión para identificar a más personas involucradas, quienes serían acusadas por el delito de lesiones, por lo que se será el Ministerio Público quien se encargará de dar continuidad al caso.