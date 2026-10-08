Buscan a más implicados en golpiza contra policías en el Centro Histórico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene identificados a otros sujetos que presuntamente participaron en la agresión contra elementos de Tránsito, la cual ocurrió durante un operativo en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que buscará que se libren órdenes de aprehensión para detenerlos.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez, informó que las investigaciones continúan por las lesiones provocadas a los uniformados durante los hechos ocurridos la tarde del miércoles, cuando personal policial realizaba labores para retirar motocicletas de la vía pública.

Tenemos ubicadas otras personas que participaron, ya eso es objeto de una investigación que continúa; al haber una conducta delictiva por las lesiones que provocaron, se tiene que investigar como cualquier otro delito, aportar las pruebas necesarias para que también se pueda librar una orden de aprehensión en contra de quienes falten y hayan participado”, señaló.

El secretario explicó que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinar si las personas involucradas pertenecen a algún grupo de comerciantes de la zona, mientras se reúnen los elementos necesarios para proceder legalmente contra quienes hayan participado en la agresión.

Vázquez detalló que los policías se encontraban en un operativo de retiro de motocicletas, una acción que se realiza de manera cotidiana en el Centro Histórico a petición de los vecinos para liberar las calles y mejorar las condiciones de movilidad.

La SSC informó que los agentes realizaban un operativo para recuperar espacios peatonales

Como resultado de los hechos, siete personas fueron detenidas, algunas quedaron a disposición de las autoridades por el delito de resistencia de particulares, debido a que presuntamente intentaron impedir las detenciones de quienes golpearon a los elementos de seguridad.

El jefe de la policía capitalina rechazó que las detenciones hayan sido arbitrarias, como señalaron algunas personas en el lugar, aseguró que existen grabaciones de video que documentan lo ocurrido.

Las imágenes, indicó, forman parte de los elementos que permitirán esclarecer la participación de cada una de las personas involucradas y sustentar las acciones legales correspondientes.

Tras la agresión, durante un recorrido por la zona se constató que continúa la presencia de elementos de seguridad en las calles de Motolinia y Francisco I. Madero, donde se mantiene un despliegue policial a lo largo de este corredor del Centro Histórico.

Mientras tanto, la SSC mantiene abiertas las investigaciones para identificar a todos los participantes en el enfrentamiento y avanzar en la presentación de las pruebas ante la fiscalía capitalina, con el objetivo de obtener las órdenes de aprehensión que correspondan.