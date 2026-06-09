Pequeños comercios pierden hasta 6 mil pesos por manifestaciones de CNTE

Algunos comercios que están sobre la calzada de Tlalpan, en la colonia Xotepingo de la alcaldía Coyoacán, cerraron sus puertas o bajaron la cortina por la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes pretendían llegar hacia la zona del Estadio Ciudad de México.

Para algunos comerciantes esta situación los tomó por sorpresa, pero otros continuaron su día a día trabajando de manera normal.

Fondas de comida, taquerías, tienda de abarrotes, vinaterías, tiendas de venta de pinturas y reparadoras de calzada fueron algunos negocios que les tocó un día complicado en sus ventas .

Saúl Urrutia es reparador de calzado y tiene su negocio frente a la estación del Tren Ligero Xotepingo, para él fue un día normal y no tuvo un plan para prepararse por las manifestaciones que pudieran afectar su negocio.

La verdad no me preparé ni tomé ninguna medida, yo simplemente me vine a trabajar y estuvo tranquilo todo, algunos clientes no vinieron por lo mismo, se enteraron y no vinieron para acá, pero estuvo bien tranquilo todo”.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Metros adelante, sobre la misma cera, se ubica un negocio de venta de pinturas, ahí las encargadas del establecimiento sí bajaron las cortinas.

La verdad sí nos tomó de sorpresa, porque no creíamos que iban a llegar hasta acá y por seguridad mía y de mi compañera tuvimos que cerrar por una hora, en lo que pasaban, vamos a abrir normal los días que restan hasta las seis de la tarde, sobre el Mundial no sé, desconozco, no sabemos si vayamos a abrir”, así lo señaló Dulce Escobar empleada la tienda.

Este tipo de manifestaciones económicamente afectan al sector comercial, generando en algunos negocios pérdidas solo por haber cerrado unas cuantas horas.

Tuve que cerrar la cortina, fuimos afectados como cuatro horas, no abrimos, no hubo venta nada”.

- ¿En cuánto calcula la pérdida en porcentaje de venta del día de hoy?

-Pues como unos cinco a seis mil pesos de pérdida hoy nada más en un ratito, oí que venían más los próximos días, las madres buscadoras, los de los perros, quién sabe cómo nos vaya a ir, nosotros abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las nueve de la noche -señaló José Luis Cruz, encargado de una tienda de vinos y licores.

Fueron pocos los establecimientos que se aventuraron a abrir, la mayoría cerraron sus puertas como medida de prevención, prefirieron perder un día de trabajo a ser, quizá, víctimas de un saqueo o destrozo en su negocio que les podría salir más caro.