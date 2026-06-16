Replicarán modelo de seguridad y movilidad para encuentro Colombia vs Uzbekistán

Por el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, que se disputará este miércoles en el Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas replicarán el operativo especial de seguridad y movilidad aplicado durante el partido inaugural del Mundial 2026.

El encuentro se empata con la llegada de unos 27 mil aficionados colombianos que han arribado a la Ciudad de México, para disfrutar el Mundial.

Además, las autoridades revisarán el funcionamiento de los códigos QR entregados a habitantes de colonias aledañas al inmueble, luego de las fallas reportadas durante la ceremonia inaugural de la justa deportiva, el pasado 11 de junio.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que para el encuentro de este miércoles se desplegarán 11 mil 219 elementos de distintas corporaciones, distribuidos entre el estadio, el Fan Fest en el Zócalo y los distintos festivales futboleros instalados en la ciudad.

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Se aplicará el mismo dispositivo que en el México-Sudáfrica, un despliegue de 11 mil 219 elementos, los cuales se van a dividir entre el estadio y el Fan Festival, aquí en el Zócalo y los festivales futboleros”, dijo el jefe de la Policía capitalina, durante la presentación del Informe de Seguridad Mayo 2026, encabezado por la Jefa de Gobierno.

Detalló que más de siete mil 800 efectivos estarán concentrados en el Estadio Ciudad de México, mientras que alrededor de tres mil 400 vigilarán el Fan Fest del Zócalo, otros 291 elementos serán asignados a cada uno de los 18 festivales instalados en las alcaldías, donde se transmitirán los partidos.

El cierre de la llamada “Ultima Milla” comenzará a las 10:00 horas, permitiendo únicamente el acceso a aficionados con boleto, vehículos acreditados y residentes de la zona que acrediten su domicilio mediante código QR, identificación oficial y comprobante de residencia.

Solamente en la zona podrán circular aficionados con boleto, vehículos acreditados para el ingreso al estadio y, por supuesto, vehículos de vecinas y vecinos de la zona”.

Añadió que se mantendrán cortes y desvíos viales en distintos puntos de la ciudad, con rutas alternas al norte, sur, oriente y poniente de la zona del estadio para facilitar la movilidad de automovilistas y residentes.

Vázquez Camacho indicó que también continuará el operativo contra la reventa y la falsificación de acreditaciones, luego de que en el encuentro anterior fueran detenidas cuatro personas extranjeras que intentaron ingresar con documentos apócrifos.

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Vamos a complementar el operativo con acciones especiales, nuestro operativo contra la reventa. Hay que recordar que en el partido anterior se detuvo y se puso a disposición del juzgado cívico a cuatro personas extranjeras que pretendían entrar con acreditaciones falsas”.

Asimismo, advirtió que estará prohibido ingresar con artefactos pirotécnicos o bengalas, quienes intenten hacerlo serán impedidos de entrar al inmueble.

Operación de códigos QR

Respecto a la operatividad del Código QR, que a decir de vecinos de Santa Úrsula presentó fallas, lo que impidió de forma momentánea el paso a sus viviendas, como publicó Excélsior, la jefa de Gobierno Clara Brugada expresó que se mantiene el diálogo con las autoridades de la alcaldía Coyoacán, para que se garantice el tránsito a los vecinos.

Enfatizó que “en caso de que el QR presente fallas” hay otras formas de identificar a los vecinos de colonias ubicadas en la Última Milla, como Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula, que pueden desplazarse en sus vehículos.

Aquí le encargo al secretario de Movilidad, al de Seguridad y de Gobierno que garanticen el mejor trato a los vecinos para que resuelvan sus problemas de acceso que, como sabemos, es un sector que probablemente salga afectado con lo que sucede en el Estadio. Por eso implementamos el mecanismo, si no funciona el QR por diversas circunstancias, siempre hay otra alternativa para que la gente pueda entrar sin ningún problema a sus viviendas”, recalcó.

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Plan de Movilidad

EL Plan Integral de Movilidad habilitado para llegar a estadio operará desde las 14:00 horas, dos horas antes de la apertura de puertas del coloso, prevista para las 16:00 horas, mientras que el partido comenzará a las 20:00 horas.

Los servicios de transporte que hemos venido preparando iniciarán a partir de las 14:00 horas. La apertura de las puertas del estadio está programaba para las 16:00 horas y el horario del partido es a las 20:00 horas”, dijo el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Explicó que el servicio de transporte funcionará hasta después de la medianoche, garantizando el traslado de los asistentes una vez concluido el encuentro.

Entre las principales alternativas de acceso destacó el Tren Ligero desde Tasqueña, con corridas directas hacia el estadio, además de conexiones con las Líneas 2 y 3 del Metro, Metrobús, trolebuses y servicios especiales de apoyo.

También estarán disponibles los esquemas Park and Ride, con estacionamientos habilitados en Campo Marte, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco, Plaza Carso y otros puntos, desde donde partirán unidades hacia el CETRAM Huipulco o los accesos peatonales del estadio.

El servicio Park and Ride fue exitoso en el partido inaugural y volverá a operar para facilitar el traslado de los aficionados. El traslado, ida y vuelta cuesta 500 pesos y solo se puede pagar con tarjeta de Movilidad Integrada”.

Además, se habilitarán servicios Ride sin estacionamiento, desde Bellas Artes, Chapultepec, Paseo de la Reforma, Palacio de los Deportes, Parque México, Ciudad Universitaria y San Jerónimo, con un total de 550 unidades distribuidas en toda la red de transporte especial. El costo del servicio es de 350 pesos, viaje redondo.

La Secretaría de Movilidad también mantendrá la operación de bicicletas y scooters compartidos mediante estaciones temporales instaladas en diversos puntos cercanos al estadio, así como un servicio especial de taxis autorizados con identificación oficial y códigos QR, para orientar a los usuarios sobre sus rutas de llegada y salida.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a los aficionados nacionales y extranjeros a utilizar el transporte público, planear con anticipación sus traslados y atender las indicaciones de seguridad para garantizar una jornada ordenada durante el segundo encuentro mundialista que albergará la Ciudad de México.